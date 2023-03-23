«Путин продает свою страну». Россия ничего не получила от Китая, диктатора пристрелит собственное окружение — дипломат 23 марта, 18:38 Си Цзиньпин и Владимир Путин на приеме в Кремле, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин продает свою страну Китаю, из-за чего его «пристрелит его окружение».

Как сказал Корсунский в эфире Radio NV, это может произойти, потому что российский диктатор полностью продает свою страну Китаю, а они (окружение Владимира Путина — ред.) это начинают очень четко осознавать».

Видео дня

«Если Россия раньше была бензоколонкой, теперь она превращается в павербанк, который будет просто использоваться Китаем для собственных нужд, получая просто за смешные деньги нефть, газ и другие полезные ископаемые. Это было, но медленно развивалось. Сегодня это превращается в абсолютную реальность. 70% скидки на газ предоставил Си Цзиньпину Владимир Путин. Китаю это просто выгодно», – рассказал дипломат.

По словам посла Украины в Японии, Россия ничего не получила от Китая.

«Она получила пожелание переизбраться и уверенность в том, что будет переизбран Путин. Си Цзиньпин по-отечески похлопал по плечу Путина и уехал домой. Так всегда происходит. Надо понимать Китай, нужно знать, как Китай выстраивает отношения и каковы его интересы», — сказал он.

По словам Корсунского, Китай заинтересован в том, чтобы США были задействованы в противодействии российской агрессии и чтобы Россия была «очень слабая», в то же время это не означает, что Китай заинтересован в продолжении войны.

«Сегодня Китай потерял много позиций в Европе. Им это не нравится и они совсем не хотят, чтобы война в Европе продолжалась или, не дай бог, распространилась с Украины на территорию НАТО или ЕС. Поэтому я абсолютно уверен, что Китай еще 100 тысяч раз подумает перед тем, как хоть как-то подогревать агрессивные намерения Путина», — объяснил дипломат.

20-22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, половина или даже две трети надежд России на этот визит не оправдались.

"Никакого военного союзничества или партнерства, никаких новых контрактов на поставку тех или иных видов вооружения, никакой четкой позиции в поддержку России китайский лидер не занял", - перечислил он.