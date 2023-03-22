Путин не получил от встречи с Си Цзиньпином и половины желаемого — Офис президента

22 марта, 23:23
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Игорь Жовква (Фото:Офис президента)

Игорь Жовква (Фото:Офис президента)

Кремлевский режим не достиг желаемых результатов после встречи главы КНР Си Цзиньпина с российским диктатором Путиным. Такое мнение высказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона в среду, 22 марта.

«Думаю, что Путин возлагал гораздо большие надежды на результаты этого визита для себя, для России. Половина, а, может, даже две третьих этих [надежд] не оправдались для России. Действительно, никакого военного союзничества или партнерства, никаких новых контрактов на поставку тех или иных видов вооружения, никакой четкой позиции в поддержку России китайский лидер не занял», — сказал Жовква.

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По мнению замглавы ОП, страна-агрессор Россия не добилась «победы» на дипломатическом фронте, на которую надеялась. В то же время Си Цзиньпин достиг «абсолютного большинства» своих целей.

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Жовква добавил, что Украина передала Китаю формулу мира и надеется, что Пекин поддержит ее реализацию, в частности, в сфере ядерной безопасности.

«Почему бы Пекину, например, не взять сокоординацию, солидерство в пункте номер один, где речь идет о ядерной безопасности?» — отметил он.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве. Он став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

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Издание FT сообщило, что после встречи с главой кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Однако, по словам президента Украины, Пекин пока это не подтвердил.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Китай Россия-Китай Си Цзиньпин Игорь Жовква Война России против Украины

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