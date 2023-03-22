«Опасный альянс». Встреча Си Цзиньпина с Путиным вызывает обеспокоенность — премьер Польши

22 марта, 16:25
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Польша с обеспокоенностью отреагировала на визит главу КНР Си Цзиньпина в РФ и встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Варшава считает китайско-российский альянс опасным.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Today Online.

«Визит китайского президента в Москву заставляет нас беспокоиться, эта ось Китай-Москва опасна», — заявил он.

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Польша, один из ближайших союзников Украины, выразила беспокойство по поводу расширения сотрудничества между Пекином и Москвой.

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«Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике», — заявил Моравецкий.

20−22 марта Си Цзиньпин посещал Москву с официальным визитом, в ходе которого дважды встречался с Путиным.

Глава Кремля заявил, что готов частично одобрить так называемый «мирный план» Китая по Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Владимир Путин Китай Польша Российская агрессия Си Цзиньпин Война России против Украины

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