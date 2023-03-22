«Юань не может заменить доллар». Об одновременных визитах Си Цзиньпина в Москву и Кисиды в Киев — интервью NV с послом в Японии Корсунским 22 марта, 21:17 Эксклюзив NV Посол Украины в Японии Сергей Корсунский возле дипломатического учреждения в Токио (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Впервые со времен Второй мировой японский премьер-министр посетил страну, которая находится в состоянии войны, говорит чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский о значимости визита Фумио Кисиды в Украину.

В то же время, отметил дипломат, лидер Китая Си Цзиньпин три дня находился в Москве и встречался с диктатором Владимиром Путиным.

Какой контраст можно увидеть после двух международных встреч и что они означают для Украины, Корсунский рассказал в интервью Radio NV.

Видео дня

— Возможно, украинцы не понимают, насколько важен визит премьер-министра Японии в Украину. Можете ли вы нам это объяснить?

— Достаточно сказать, что всего во второй раз за 30 лет премьер-министр Японии посещает Украину. Первый раз это было в 2015 году, это был премьер-министр [Синдзо] Абэ. В этот раз премьер-министр Кисида. Впервые со времен Второй мировой японский премьер посещает страну, находящуюся в состоянии войны.