Си Цзиньпин после встречи с Путиным заявил о «беспристрастной позиции» Китая по войне против Украины

21 марта, 18:46
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Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Глава КНР Си Цзиньпин после переговоров с российским диктатором Путиным во вторник, 21 марта, заявил, что Китай занимает «беспристрастную позицию» по полномасштабной войне России против Украины и выступает «за мир и диалог».

Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС.

Си Цзиньпин назвал переговоры с главой кремлевского режима «откровенными и дружескими» и заявил, что связи Пекина с Москвой «имеют жизненно важное значение для современного миропорядка».

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Китайские госСМИ распространили ложь страны-агрессора о «приверженности скорейшему возобновлению мирных переговоров», передает Reuters. Кремлевский режим и КНР также потребовали «уважать законные безопасностные интересы всех стран» и «избегать конфронтации между сторонами».

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Как сообщили кремлевские пропагандисты РИА Новости, Си Цзиньпин подписал совместное заявление с российским диктатором, в котором сказано, что Китай и Россия «призывают избежать дальнейшей деградации кризиса в украинском конфликте», как пропагандисты называют развязанную Россией против Украины полномасштабную войну, а также «призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий» в Украине. Заявление также содержит другие нарративы, которые распространяет страна-агрессор.

20 марта глава Китая Си Цзиньпин начал свой визит в Москву, который продлится до 22 марта. Он стал первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Китай Российская агрессия Россия-Китай Российская пропаганда Си Цзиньпин Война России против Украины

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