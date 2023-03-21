«Интересы совпадают». Международный преступник Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением — главное
Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин в Кремле, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)
По итогам переговоров российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина 21 марта 2023 года они сделали ряд совместных заявлений и подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.
NV тезисно приводит главное из того, что сказали российский диктатор и лидер Китая.
Заявления Путина
- «Мирный план» Китая может быть взят за основу «мирного урегулирования по Украине», когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, Си Цзиньпин уделил ему много внимания на переговорах.
- По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают, они «выступают против нанесения любыми государствами или блоками ущерба интересам других стран».
- Отношения России и Китая находятся на высшем уровне за всю историю.
- Москва намерена наращивать поставки СПГ и нефти в Китай.
- Россия может нарастить экспорт мяса и зерна в Китай.
- РФ ждет делегацию китайских спортсменов в Казани на «Играх будущего» весной 2024 года.
- Назвал снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, которые собирается поставлять Украине Великобритания "оружием с ядерным компонентом" и заявил, что его начинает применять Запад.
Заявления Си Цзиньпина
- Переговоры с Путиным были продуктивными, откровенными и дружескими, рассчитываю на поддержание тесных контактов с ним в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений.
- Китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений, имеют большое значение для миропорядка.
- Китай и Россия будуть и дальше «отстаивать основополагающие нормы международных отношений» в Совбезе ООН.
- Китай руководствуется «принципами устава ООН» по «украинскому кризису» и имеет "беспристрастную позицию", выступает за мир и диалог в вопросе «урегулирования конфликта».
- Договорился с Путиным наладить комплексное планирование в торговле, в том числе в IT-сфере, торговле ресурсами.
- Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования «многополярного мира».
- Товарооборот между Россией и Китаем за 10 лет вырос на 116%.
Совместное заявление
- РФ и КНР заявили о «недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности».
- РФ позитивно оценивает позицию Китая по Украине, Китай положительно оценивает готовность РФ к запуску переговоров. В совместном заявлении также говорится, что для решения «украинского кризиса» надо предотвращать «блоковое противостояние и разжигание конфликта». РФ и Китай также призвали избегать перехода «кризиса» в «неконтролируемую фазу».
- Росия и Китай намерены оказывать взаимную поддержку по защите интересов друг друга, прежде всего, суверенитета, территориальной целостности, безопасности.
- Россия и Китай выразили «большую озабоченность» усилением связей НАТО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по военным вопросам и призвали НАТО «уважать суверенитет других государств и их интересы».
- РФ и Китай «озабочены рисками в связи с созданием AUKUS» (трехсторонний оборонный пакт, образованный Австралией, Великобританией и США — ред.) и планами участников пакта по строительству атомных подводных лодок.
- Китай и Россия (которая недавно вышла из последего крупного договора о контроле над ядерными вооружениями — ред.) призывают AUKUS строго выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения;
- Россия и Китай договорились регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения.
- РФ и Китай заявли, что хотят укрепить энергетическое партнерство.
- РФ и КНР заявили о намерении расширить научные обмены для обеспечения технологического лидерства двух стран.
- Россия и Китай заявили, что выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совбеза ООН (в котором страна-агрессор Россия все еще пользуется правом вето — ред.).
- РФ и Китай в связи с ситуацией на Корейском полуострове призывали все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность.
- Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая», признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.