«Это Мариуполь в масштабе двух областей». Битва на Донбассе не достигла апогея, Путин попытается задавить Украину — интервью с Рахманиным 26 апреля, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Рахманин: Битва на Донбассе не достигла апогея, Путин попытается задавить Украину (Фото:Marcus Yam / t.me/V_Zelenskiy_official)

Российский диктатор постарается обескровить, задавить, задушить Украину, уверен член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Народному депутату кажется, что глава Кремля пустился во все тяжкие и все еще надеется, что ему удастся оккупировать если не всю Украину, то значительную ее часть, включая Киев.

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В интервью Радио НВ Рахманин рассказал, какую тактику выбрала Россия на Донбассе, как будет пытаться продвигаться дальше, к Приднестровью, и зачем Украине переговоры с замершим агрессором.

— Как меняется характер войны? Какую тактику выбрали Россия и Украина?

— Для россиян достижение запланированных успехов на Донбассе крайне важно, поэтому они не останавливаются ни перед чем. Они сосредоточили сегодня на территории Донецкой и Луганской областей, а также на слобожанском направлении все возможное — от вооружения до личного состава. Думаю, что их там не менее 90−92 БТГр.

Их тактика изменилась. Они стараются максимально использовать свое преимущество в воздухе и тяжелом вооружении. То есть сначала очень серьезно работает авиация, потом — дальнобойная артиллерия, системы залпового огня, потом — танки и уже в эти появляющиеся бреши пытаются заходить мотострелковые войска. Они пытаются наносить максимальное огневое поражение Вооруженным силам Украины. Такого плотного огня, массированного, концентрированного применения артиллерии, авиации в предыдущих боях ни на северском, ни на южном или слобожанском направлении до сих пор не было. Они пытаются вытеснить наших военных с позиций, которые перед этим полностью разрушают.

Они не останавливаются перед массовым разрушением населённых пунктов. Если речь идет об окраинах, пригородах или центрах того или иного населенного пункта — их это не останавливает: наносят массированные авиационные, артиллерийские удары, не останавливаясь перед жертвами среди гражданского населения. Собственно ничего нового, но это Мариуполь в масштабе двух областей.

Для украинских войск это серьезный экзамен на умение вести такие жесткие позиционные, оборонительные бои под очень плотным огнем, учитывая, что преимущество в воздухе, к сожалению, у россиян очень существенное, с одной стороны, а с другой — у них больше боекомплект.

Насколько можно судить, определенные локальные успехи, имеющиеся у врага, носят тактический характер, то есть никаких оперативных или стратегических целей они не достигли. [Оккупанты] до сих пор не взяли под контроль Попасную, не существенно продвинулись в направлении Северодонецка, им не удалось взять под контроль Барвенково и они очень медленно продвигаются в направлении Славянско-Краматорской агломерации. У них есть определенные успехи, они цепляются за тот или иной населенный пункт, но цепляются из-за огромных потерь среди личного состава.

— Когда они перешли к такому ведению действий? Сколько дней это уже длится?

— Где-то с середины апреля, наверное. Когда говорят «началось наступление на Донбассе», то это немного манипуляция, потому что наступление на Донбассе началось 24 февраля и не прекращалось хоть на день. Они собирались подготовить достаточно мощную ударную группировку в начале апреля. По их планам, должны были ее сформировать 4−5 апреля, но им это не удалось. Им понадобилось еще неделя-две для того, чтобы нагнать туда определенное количество вооружения и личного состава. Более того, они отказались от предыдущей тактики, ведь предполагалось, что обескровленные БТГр будут перемещены вглубь России, а подойдут «свежие».

Поскольку свежих в должном количестве и комплектации у них не нашлось, то они делали проще. БТГр, работавшие в Черниговской или Киевской областях, выводили сначала в Беларусь, а затем в Белгородскую область, там им давали несколько дней на отдых, доукомплектовывали бойцами, которых выдергивали из других подразделений или из пунктов постоянной дислокации, и снова отправляли в бой, только на другое направление.



У них не хватило времени. И даже сейчас, при том что большое количество БТГр есть, они укомплектованы на 60−65%. То есть комплектность БТГр ниже, чем в начале войны. Им удалось провести скрытую мобилизацию, выгрызть определенные силы, но гораздо сложнее, чем они планировали. Хотя у них потенциал еще есть и несколько десятков БТГр они способны сформировать в случае необходимости.

По активизации будущего наступления. Оно планируется. Из-за [ранее] неудачных для них погодных условий думают, что где-то 26−27 апреля почва подсохнет и они смогут продвигаться быстрее.

— Что они делают в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях? Они хотят продвинуться по югу в Приднестровье?

— Их планы корректировались во время войны. Первый план, который предполагал, что через трое суток они возьмут Киев, а через несколько недель — значительную часть украинской территории, не сработал. [Россияне] выяснили, что у них нет сил одновременно вести наступательные действия на нескольких направлениях, поэтому они решили действовать последовательно. Сейчас для них самая первая, самая главная задача — это Донбасс.

Они хотят выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей. Планировали сделать это до 9 мая для того, чтобы на весь мир объявить победу, но сейчас они скорректировали планы. Если у них не получится этого сделать, а у них не получается, они хотят в течение мая, до конца месяца эту задачу выполнить. Надеюсь, что ВСУ им этого не дадут сделать.

После этого они планируют активизироваться на юге — выйти на границу Херсонской области, провозгласить так называемую «ХНР». У них это пока не очень получается, потому что местное население относится к этой идее более агрессивно и менее лояльно, чем они надеялись. Даже губернатора себе нашли — насколько мне известно, это [Алексей] Журавко — бывший депутат двух или трех созывов от Партии регионов.

Затем они собираются двигаться к югу в направлении Запорожья, Одессы, Николаева. Они действительно хотят пробить коридор в Приднестровье, но это следующая задача, которую, они считают, что сделают, когда выполнят поставленные задачи на Донбассе.

Но сейчас они тоже планируют несколько наступлений на южном направлении, в частности, в направлении Запорожья и Кривого Рога. Это так называемые тактические наступления — хотят отвлечь внимание ВСУ для того, чтобы сделать невозможным переброску резервов на слобожанское направление и в зону проведения операции Объединенных сил, чтобы не дать ВСУ нанести контрудар.

Их планы пока ломаются о сопротивление Вооруженных сил и всего украинского народа.

— Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если будет провозглашено «ХНР», никаких переговоров быть не может. А что сейчас на переговорах? Согласно той информации, которой я владею, их, по сути, нет.

— Информации действительно мало. Из той, которой я владею: эти переговоры немного напоминают переговоры образца Минского процесса — они проходят, но там ничего не происходит.

На мой взгляд, это классическая хрестоматийная дипломатическая история. Дипломаты считают, что если есть переговорная площадка, нужно ее подкармливать, вдыхать в нее жизнь, даже если не о чем договариваться. Почему? Потому что когда появится необходимость и возможность о чем-то договариваться, чтобы не было необходимости создавать переговорную площадку. Это во-первых.

Во-вторых. Все равно эти переговоры нужны для того, чтобы хотя бы пробовать договариваться о гуманитарных коридорах и обмене пленными. К большому сожалению, без согласия агрессора эти процессы не происходят.

Третий момент. Всем понятно, что говорить с позиции силы о возможных договоренностях можно будет только после того, как через две-четыре недели будет понятно, кто получает или не получает преимущество во время этой битвы на Донбассе, которая еще не достигла своего апогея, хотя бои там достаточно тяжелые, кровопролитные. Кто получит психологическое и военное превосходство, тот сможет попытаться навязывать свои условия на переговорах.

У Путина сегодня нет таких шансов, и поэтому он надеется, что через несколько недель ситуация изменится и он сможет навязать те условия, которые сейчас Украина игнорирует.

Ситуация и усложняется, и упрощается одновременно, потому что Путин ни на какие уступки пока идти не собирается. Либо он пустился во все тяжкие, либо на самом деле потерял связь с реальностью, либо уверовал в свое всемогущество.

В интервью BBC один из неназванных источников в британских военных кругах сказал: «Запад так тяжело реагирует на действия России не потому, что он так инертен или трус. Он не может понять, что в голове у Путина. К сожалению, Путин играет в покер гораздо лучше, чем мы». Они воспринимают это как покер. Мне кажется, что Путин уже пустился во все тяжкие, для него это вопрос личного веса, личного авторитета.

Сейчас решается судьба его репутации. Ему нужно эту войну выиграть любой ценой, любым способом. Понятно, что победой станет то, что он назовет победой. Но если сегодня единственный населенный пункт, который россияне смогли оккупировать, — это Херсон, они даже Мариуполь до сих пор не взяли полностью под контроль, то победой назвать это очень трудно.

Поэтому пока он не собирается идти на уступки, ему нужны успехи. Но он все еще надеется, что ему удастся оккупировать если не всю Украину, то значительную часть, включая Киев. Но он будет действовать несколько иначе — будет работать на наше истощение. Он считает, что ресурс государства РФ — еще где-то на год. В то же время он считает, что наш ресурс — месяц-два. [Путин] сейчас предметно бьет по инфраструктуре для того, чтобы максимально обескровить нас и попытаться нас задавить, задушить. Это будет война на истощение.

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