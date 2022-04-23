Что готовят на «кремлевской кухне». Восторги по поводу войны среди элиты РФ продолжатся — интервью с Ильей Пономаревым 23 апреля, 07:46 Цей матеріал також доступний українською РАЗДЕЛИЛИ НА ДВОИХ: Российский диктатор Путин и его министр обороны Шойгу, который надолго выпадал из информполя, остаются главными идеологами войны в Украине (Фото:REUTERS)

Чего ждать от России в ближайшем будущем — кадровых перемен, революции или госпереворота? Об этом НВ поговорил с Ильей Пономаревым, в прошлом — видным российским политиком

Что происходит в окружении российского президента Владимира Путина, почему начались чистки в ФСБ и как Кремль относится к задержанному в Украине Виктору Медведчуку? На эти вопросы НВ ответил один из немногих людей в Украине, который хорошо знаком с «кремлевской кухней», — бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Видео дня

— После последних событий на войне, включая гибель крейсера Москва — флагмана Черноморского флота РФ, — настроения в российском обществе как-то изменились?

— Я пока не вижу, чтобы это что-то поменяло. Те люди, которые были в состоянии думать «все пропало» — они получили дополнительное подтверждение своему настроению. А те, которые стояли на ура-патриотических позициях, склонны говорить: на войне всякое случается.

— На балансе сил между партией мира и партией войны это событие никак не отразилось?

— Сейчас говорить о существовании какой-то партии мира абсолютно бессмысленно, — ее нет. Это было бы слишком опасно для людей. Есть люди, у которых фига в кармане, но они со своим мнением молчат в тряпочку.

ПРЕДЧУВСТВИЕ БУНТА: Экс-депутат РФ Илья Пономарев сравнивает положение нынешней России с ситуацией перед 1917 годом / Фото: Александр Медведев / НВ

— Кто в Москве, кроме Путина, настаивает на продолжении войны?

— Люди типа главы Совбеза Николая Патрушева, главы ФСБ Александра Бортникова и министра обороны Сергея Шойгу — им деваться уже некуда. Им надо ситуацию доводить до победного конца или готовится к каким-то личным для себя последствиям. Поэтому, я думаю, эта банда будет говорить: «Шеф, надо додавливать». А больше таких прямо громких «голосов войны» я не знаю, разве что пропагандисты, но им по должности положено.

Я думаю, что военизированный настрой никак не уменьшился. Это как в сталинское время был такой эффект на съездах партии: все хлопали, а кто первый заканчивал это делать — тот предатель. Поэтому там были 15-ти минутные овации, пока сам вождь с трибуны не давал команду: все, ребята, садитесь. Вот также и здесь. Эти овации, восторги по поводу войны, безусловно, продолжатся, пока не придёт другой сигнал, и вся ситуация не накроется медным тазом. Поэтому, я не думаю, что те, кто настроен внутри себя антивоенно, рискнет как-то это активно показывать.

— А кто внутри себя настроен антивоенно?

— Все люди, которые относятся к клану так называемых системных либералов. Они в бой не рвутся за исключением ненормального [экс-президента РФ] Дмитрия Медведева, который бряцает словесным оружием.

Я считаю, что не радикалами являются премьер Михаил Мишустин, глава Сбербанка Герман Греф, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Они, мягко говоря, не в восторге от войны. Но ожидать от них каких-либо действий стоит только в одном случае: если начнётся какой-то процесс активного распада и в их головах появится какая-то реальная альтернатива Путину и путинизму. Только в этой ситуации они вдруг вспомнят, что они — либералы и против войны. Такая вероятность есть и она — не нулевая. Но не сейчас.

— У министра обороны Шойгу действительно был инфаркт?

— У него действительно был инфаркт, он был в больнице. Но затем начинаются нюансы. В принципе инфаркт сейчас лечится довольно быстро. Надо его сильно запустить, чтобы возникли какие-то совсем затяжные последствия. То, что Шойгу так долго был в больнице, имея доступ к самым лучшим системам здравоохранения, вызывает конкретные подозрения. Возможно, его не хотят видеть во главе армии, — намекнули: отдохни, Серега, не мешайся под ногами, и тебе за это ничего не будет. А может быть иное: он сам, видя масштаб происходящей катастрофы, решил на время отойти в сторону.

— Некоторые мировые СМИ написали, что среди высшего командного состава РФ идут репрессии, уже 150 высших офицеров пострадали?

— В Украине любые кадровые процессы сразу раздуваются до масштаба массовых репрессий: всех арестовали, расстреляли, осудили. В принципе, такое поведение для Путина не типично — он не занимается жёсткими репрессиями. Он всегда выжидает, прежде чем сделать какой-то кадровый вывод. Потому что считает, что быстрое кадровое решение — это минус для него самого: он тем самым признает свои собственные ошибки и поражения. Поэтому Путин делает подобное очень медленно и постепенно.

Но помимо таких судьбоносных решений, как арест, существуют и более мягкие формы: кого-то увольняют, кого-то перемещают. Вот это происходит совершенно очевидно.

Командование армией и те генералы, которые командовали северной группировкой в Украине, в глазах Путина не справились с поставленной задачей. А генерал Дворников [назначенный недавно руководить всей операцией РФ на Донбассе], который командовал южным округом, в глазах Путина, на фоне остальных — молодец.

— Долгое время не было видно и главы Генштаба Валерия Герасимова.

— Герасимов вообще исчезал. Это же ключевая фигура, третий человек фактически в военной компании: президент, Минобороны и он. Путин, видно, решил, что товарищ Герасимов обосрался.

Но нужно понимать, что у нас же не сталинские времена, чтобы человека физически наказали. Для такого нужно, чтобы человек накосячил именно в плане совершения акта измены. За глупость и неэффективность в РФ еще никогда никто никого не наказывал, к сожалению. Наказывают за нелояльность. А эти генералы безусловно никакой нелояльности не проявляли: они просто идиоты.

— А бывший помощник российского президента Вячеслав Сурков, идеолог «русской весны» и бывший куратор украинского вопроса в Кремле, а также «ЛДНР»? Он проходит свидетелем главы 5 управления ФСБ Сергея Беседы, которого, вроде бы, содержат сейчас в Лефортово, но под чужим именем?

— Про Беседу я слышал, что он арестован и находится в Лефортово под чьим-то именем. А про Суркова слышал то, что он арестован и проходит по тому же делу, что и Беседа.

— А что Суркову предъявляют?

— Это как раз легко понять: то, что и Беседе. То есть, деньги за работу в Украине выделялись в большом количестве, — надо было всяких политиков подкупать, что-то делать. А судьба этих денег непонятна. И результата никакого нет. Это факт, который мы наблюдаем. Почему так произошло? Этот вопрос ему и задают.

— А арест в Украине беглого народного депутата Виктора Медведчука, — кума Путина, обвиняемого в госизмене, связан с делом Суркова?

— Нет. Медведчук и Сурков — люди, которые друг друга дружно и активно ненавидели. Они улыбались публично, но терпеть не могли друг друга. Сурков категорически не любил любых людей, которые через его голову могли пройти к первому лицу. А Медведчук был ровно такой фигурой.

С точки зрения того же Путина как раз Медведчука он мог бы поставить в пример Суркову. Потому что от активности Владислава Юрьевича [Суркова] вместе с товарищем Беседой результата нет вообще никакого. Нет ни одного украинского политика, который бы стал коллаборантом. Нет ни одного города, который бы добровольно перешел на сторону армии РФ.

А у Медведчука как минимум работало какое-то количество телеканалов, — на те деньги, которые ему выделялись. И хотя бы можно сказать, на что они были потрачены.

И поэтому к Медведчуку вопросов в этом смысле многократно меньше, чем к Суркову, который вряд ли может Путину показать конкретный результат своей деятельности.

— А что происходит в среде российских олигархов? Тот же Олег Дерипаска [№ 47 среди богатейших россиян, состояние на 2021 год — $3,8 млрд], один из самых влиятельных среди них…

— Нет, он не является одним из самых влиятельных. Он когда-то был достаточно сильно влиятельным за счет того, что был членом ельцинской семьи через Полину, свою супругу [дочь Валентина Юмашева, экс-главы администрации Бориса Ельцина]. И ему в этом смысле, скорее, повезло: иначе масштабы репрессий в его адрес со стороны международного сообщества были бы еще больше.

— Тем не менее, Дерипаска открыто заявил, что войну нужно завершать?

— Да. Дерипаска достаточно активно высказывается. Он парень достаточно умный, поэтому он высказывается так, чтобы его нельзя было взять за нелояльность. Он, типа, говорит «с нашей точки зрения» и «с учетом наших интересов». Но он говорит, конечно, про то, что все это ошибка и что теперь надо резко перестраивать, выстраивать отношения с Китаем. Дерипаска активно высказывается.

— Это имеет какое-то влияние? Олигарх Роман Абрамович [№ 12 среди богатейших россиян, состояние — $14,5 млрд] в украино-российских переговорах участвует. Кто-то из них может на что-то повлиять?

— Не думаю, что что-то из этого имеет какое-то принципиальное влияние. Это создает определенный фон, показывает (но не обществу, а другим представителям этого олигархического слоя), что идет активный разброд и шатание. А когда и куда этот разброд и шатание дойдут — кто его знает?

— А Путин действительно иногда прислушивается к мнению обслуживающего персонала Кремля? Такой себе «глас народа».

— Я уверен, что так оно и есть. Вы же понимаете, что там нет случайных людей [среди обслуживающего персонала]. Думаю, для представителей российских силовых структур это один из способов доведения до Путина какой-то информации неформальным образом.

— Что будет в ближайшее время в России?

— Может быть революция снизу. А может быть какой-то переворот сверху. Наиболее вероятно — оба процесса одновременно. Думаю, скорее всего какой-то процесс снизу активизирует процесс сверху. Но точно не знаю: сейчас РФ, условно говоря, находится в координатах примерно 1916 года [канун свержения царя].

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.