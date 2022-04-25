«Отрезать от Черного моря». Как РФ планирует аннексировать Херсонскую область без постановок псевдореферендумов — интервью с Мартыненко 25 апреля, 19:28 Цей матеріал також доступний українською Российская техника на пути в Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Российское руководство планирует «отрезать» Украину от Черного моря намерением захватить как можно больше территорий даже без организации псевдореферендумов, рассказал в эфире Радио НВ Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс-Украина.

— Будем сначала об ОПЗЖ говорить. Какой вы видите судьбу не то чтобы партии или фракции, а хотя бы каких-то отдельных членов этой политсилы, есть ли у кого-то шансы перезапустить себя и продолжать политическую карьеру в Украине?

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— Я думаю, что все разговоры о политических карьерах кого-либо из депутатов или политиков мы будем вести после войны. Мы верим в победу, мы не знаем, каким образом это будет сделано, когда это произойдет. И мне кажется, знаете, честно скажу, что все разговоры о том, что будет после войны, о политических союзах, о политических лидерах, о прочем, они, мягко говоря, преждевременны. Потому что сейчас и писать об этом, и говорить об этом, и искать новых лидеров, хоронить старых как минимум рано. Мы ничего не знаем о будущем. Можно сказать сейчас, что да, пожалуй, никто из них не имеет политического будущего, то же можно сказать о 95% украинских политиков.

— С одной стороны, да, но с другой стороны, мы видим, что какие-то процессы происходят. Пришла ОПЗЖ в Верховную Раду, переименовала себя, и можно сделать выводы, что, например, выжидает чего-то.

— Мы не знаем главного. Сейчас они могут прийти в Верховную Раду и чего-то выжидать, мы не знаем главного прежде всего: когда у нас вообще будут выборы, это ведь неизвестно, потому что нет никакой уверенности, когда завершится военное положение, не появится ли какое-нибудь другое, например, чрезвычайное, и выборы могут быть перенесены. Мы не знаем вообще, какой будет у нас страна после войны, в каком состоянии экономическом, политическом, социальном и всем остальном. Поэтому еще раз говорю, сейчас можно сказать, что кто-то пытается себя сохранить — да, пытается. Но как будет на самом деле, вы спросили о шансах на будущее, а не о сегодняшнем дне, а о будущем сейчас говорить совершенно невозможно, еще раз говорю, это касается и ОПЗЖ, и многих других политиков, которых мы видим в Верховной Раде, не видим, которые спрятались, которых никто не слышит и т. д. Можно спросить по-другому, будет ли когда-нибудь идея сотрудничества с Россией вообще иметь спрос в Украине? Это другое дело, это зависит от того, когда закончится война и какие жертвы, к сожалению, у нас будут в Украине во время этой войны, сколько будет разрушено городов и тому подобное. Поэтому вся эта послевоенная история, мне кажется, сейчас говорить о ней преждевременно.

— Вы сказали, что некоторые пытаются себя сохранить, эти попытки самосохранения политиков, которые долгие годы считались пророссийскими, они пока успешны?

— Пока у нас нет политики в стране, у нас политики не существует, у нас идет война. у нас единственное вообще, чем занимается вся страна, это войной, а не политической деятельностью. Поэтому говорить об успехе в политической деятельности сегодня — это абсолютный нонсенс.

— Возможно, для кого-то сейчас и успех не оказаться за решеткой и аккуратно пересидеть.

— Те, кто боялись оказаться за решеткой, уже давно уехали из Украины или пытаются уехать. Да, с разной степенью успеха, Медведчуку это не удалось, но многие люди, более дальновидные, чем Виктор Владимирович, из Украины, как известно, уже давно уехали. А оставшиеся — да, у них есть риск, безусловно, у любого из них, кто работал так или иначе с Россией, да, есть шансы оказаться за решеткой. Это касается и политиков, и тех, кто с ними сотрудничал.

— Секретарь СНБО Алексей Данилов на днях сказал, что советует фракции ОПЗЖ тихонько уйти из Рады, пока их кто-то оттуда не вынес. Как вам такой совет?

— Я не думаю, что фракция ОПЗЖ в большом количестве будет приходить в украинский парламент. Они прекрасно все понимают, причем та часть ОПЗЖ, не медведчуковская, тех вообще уже не будет, я думаю, мы не увидим тех, кто работал с Рабиновичем, Медведчуком. А те, кто работали с Бойко, во фракции ОПЗЖ было две или три подфракции, они разные, потому что некоторые люди из этой фракции действительно воюют за Украину. Вилкул, конечно, не депутат Верховной Рады, а мэр города, но он в свое время являлся членом и Партии регионов, и всех остальных, то есть оттуда. Но ведь мы видим его работу? И такие люди есть, да, среди них тоже сейчас есть те, кто помогает армии, некоторые из них просто воюют. Поэтому мне кажется, что вот это клеймо ОПЗЖ, надо о нем забывать, а смотреть просто на деятельность каждого человека отдельно, каждого депутата отдельно, каждого чиновника отдельно, мэра отдельно, смотреть, что они делают.

— И пересматривать отношение к нему?

— Еще раз говорю, если это было отношение к бренду, то о нем нужно забыть и говорить о конкретном человеке, что он сейчас делает и чем помогает армии, обществу, людям и тому подобное.

— Псевдореферендум на Херсонщине, какие у вас мысли на этот счет? Вот проведет Россия, им же не обязательно, мы знаем, проводить референдум или что-нибудь приближенное к этому, ну соберут несколько сотен человек, а может и не соберут, нарисуют и объявят, и что дальше?

— Действительно, я думаю, что им нужно будет снять три так называемых участка, то есть три комнаты, в которых будут стоять столы, к которым приедут 10 человек, они это снимут для того, чтобы показать на телевидении, а потом скажут, что участие приняли 80% жителей Херсонской области, и все. Здесь дело не в референдуме, не в том, как это обставляется. Дело в том, что это прямо сказано об аннексии очередной части украинской территории. Насколько я понимаю, спикер Госдумы сегодня вообще сказал, что цель этой операции — «возвращение исконно российских территорий». То есть как это будет, это будет референдум или просто указ президента Российской Федерации, — знаете, все эти формальности уже никого не волнуют.

Это раньше, в 2014 году, они пытались действительно сделать вид, что это все более-менее законно, демократически, ну прямо, честно скажем, и в Крыму, и в Донецкой и Луганской областях некоторые люди действительно приходили, я бы сказал, достаточно много людей приходили на эти участки, хотя они, безусловно, незаконны с точки зрения юридической практики и вообще закона. Но, тем не менее, люди приходили, мы помним это. Сейчас не придет никто, потому что их это не волнует абсолютно. Это просто аннексия территории, вот и все, а референдумом или указом, приказом, чем-то другим — это не имеет значения. И мир, конечно, будет относиться как к аннексии территории. Они себе зарабатывают еще на какие-нибудь статьи будущих приговоров, вот и все.

— На что рассчитывает Путин, захватив эти территории, зачем они ему?

— Я еще в середине января этого года слышал от одного человека, который обладал информацией из Кремля, что захват Юга Украины с целью, как сказал этот человек, «отрезать» Украину от Черного моря, был сценарием № 2, который разрабатывался, еще раз подчеркну, в январе, а не прямо на ходу. Цель — отрезать Украину от моря, не захватить территории, там само собой, а просто оставить Украину без Черного моря. Вот к этому все идет, и происходящее сейчас — это реализация этого сценария. Удастся ли он или нет — это другое дело. Сомнения, кстати, даже тогда в январе, насколько я помню, у людей в Москве были. Первый сценарий — это были Донецкая и Луганская области, второй — юг и третий — атака на Киев, она, как известно, не удалась, а вот этот второй сценарий реализуется.

— И что они там будут делать, на Херсонщине? Будут ввозить людей из России?

— Их сейчас мало интересует, что там будет в Херсонской области, оттуда уже вывозится зерно в Крым, вывозится все. Что будет в будущем, я думаю, что на перспективу никто сейчас в России вообще не думает, все вопросы решаются здесь и сейчас. Вот надо захватить территории — надо, что с ними потом делать — это уже другое дело, жизнь покажет. Кто туда будет ехать, завозить людей из Сибири, а их отправлять в Сибирь или нет, еще раз подчеркиваю, я думаю, что сейчас об этом вообще никто не думает. Сейчас идет логика войны, захватить больше территорий. Нет плана, стратегия завершилась 24 февраля.

— И там не только Херсонщина, а некоторые, знаете, они уже селами берут: там село, там какой-то городок, Николаевская область, Запорожская область. И так точечно проводят такие действия, которые называют референдумами.

— Они пытаются продвинуться там, где это возможно. Это такая история, чем больше захватишь, тем больше у тебя будет потом возможностей говорить и работать на переговорах, потому что в принципе переговорный трек в конце концов сохраняется. Я не знаю, выйдет ли из него Украина или нет, но Россия его специально хранит для того, чтобы потом на него выйти, но зависит от того, на каких условиях. А это зависит от того, сколько территорий они могут захватить. Поэтому да, я думаю, что они и часть Запорожской захотели, и часть Николаевской, и дальше пойти, если можно. Но единственное, от чего все зависит, — это вооруженные силы Украины, насколько они смогут сохранить как можно больше территорий, а желательно, конечно, выбить их с Юга Украины.

— А что касается переговоров, Украине есть смысл в них оставаться, вы видите преимущества того, что Украина продолжает вести переговоры с Россией?

— Поскольку они сейчас не влияют на реальное положение вещей, на него влияет исключительно военная составляющая сегодня, то в принципе, в этих переговорах можно оставаться, тем более что Россия их оставляет. Оставляет их потому, что в какой-то момент может произойти так, что они действительно задействуют этот переговорный трек с выходом на какие-то договоренности. Я понимаю, что сейчас об этом говорить, мягко говоря, рано, потому что это не сегодня, не завтра и, я думаю, не в середине мая, а возможно позже. Поэтому на таком уровне, как они ведут сейчас, согласование каких-то мифических текстов на будущее — я не вижу в этом большой угрозы, ее вообще нет. А поддержание каких-либо контактов необходимо, дело в том, что в этих переговорах мало кто знает, решались не только политические вопросы или подготовка документов, а в частности конкретно гуманитарные вопросы. Например, насколько я знаю, несколько зеленых коридоров были открыты после того, как эти вопросы ставила украинская сторона на этих переговорах. То есть к работе вице-премьера Верещук добавляется еще эта возможность, это было, не знаю, как сейчас, но раньше это было.

— Когда на пресс-конференции Зеленского спросили об участии Абрамовича и его роли в переговорах, он не хотел говорить на эту тему.

— Действительно не хотел. Потому что рассказывать о том, что мы работаем с Абрамовичем и вообще с ним общаемся, я думаю, они считают, что это как-то может негативно восприниматься в Украине. Я не понимаю почему, потому что в принципе мы можем говорить и должны говорить со всеми, кто может как-то повлиять на российскую сторону. Другое дело, что я, мягко говоря, не уверен, что Абрамович может. Поэтому это тоже один из контактов, насколько он эффективен — честно говорю, очень сомневаюсь, потому что решения сейчас принимаются в Москве исключительно военные, и запроса на переговоры нет. А то, что Абрамовичу нужно было каким-то образом, каким-либо образом выйти из режима санкций, это правда, и для этого он может сделать все, что угодно.

— Еще одна тема — визит генсека ООН в Киев и в Москву, сначала в Москву. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ранее сообщалось, 26 апреля должен посетить Москву, а 28 — Киев. Владимир Зеленский несколько возмущался по этому поводу, потому что он говорил о том, что сначала должен приехать в Киев, увидеть, что здесь произошло, и уже потом с этим увиденным ехать в Москву. Почему так случилось?

— Мне кажется, что сама должность генерального секретаря ООН в настоящее время потеряла не только вес, веса и раньше не очень-то было много, а потеряла какое-либо серьезное политическое значение. ООН превратилась просто в площадку для выступлений. Сама должность и роль генсека ООН, которая была ранее достаточно влиятельной, мы помним разных генсеков, действительно пытавшихся повлиять, причем иногда эффективно, повлиять на те или иные конфликты. Помним о миротворческих силах ООН, так или иначе существовавших и существующих сейчас в некоторых странах. Но когда речь идет о конфликте с постоянным членом Совбеза ООН и о войне, которую он ведет, оказалось, что ООН совершенно не имеет никакого значения, потому что право вето есть право вето. И потому куда приедет Гутерриш, с чем он приедет, на самом деле значения имеет мало, к сожалению. Конечно, лучше было приехать сюда, чтобы посмотреть, что происходит на земле, а потом уже ехать в Москву. Просто мы все должны привыкнуть к тому, что ООН уже не является этой организацией, которая может принимать решения и реализовать эти решения в случае, если постоянный член Совбеза эти решения блокирует.

Эти визиты, его высказывания даже сейчас, его заявления маловажны и неинтересны. Кстати, очень многое на самом деле зависит и от личности генерального секретаря, потому что они были сильные, были не очень сильные, был Кофи Аннан в свое время, если кто-то помнит, действительно сильная личность. А с Гутерришем — да, он один из многих политиков в мире, таких очень много.

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