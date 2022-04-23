Пресс-конференция в метро Киева. Зеленский о переговорах, деблокаде Мариуполя и трибунале как «последнем гвозде в политику РФ» — главное 23 апреля, 23:58 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский провел 23 апреля пресс-конференцию в киевском метро (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 апреля, провел большую пресс-конференцию на центральной станции метро Крещатик в Киеве, которая длилась почти два часа.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

НВ собрал его главные заявления, озвученные в ходе встречи с журналистами.

Переговоры с Россией. Зеленский выступает за дипломатический путь завершения войны, развязанной РФ, и с начала российской агрессии настаивает на прямых переговорах. По его мнению, любые форматы диалога через посредников неэффективны:

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«Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потери тысяч, десятков тысяч, а с такими соседями — сотен тысяч, а может даже миллионов жизней. Этого не хочется […] Я настаиваю и дальше на прямых переговорах с [российским диктатором Владимиром] Путиным. За свою безопасность не боюсь, потому что украинцы тоже не боятся […] Я не хочу, но должен».

Самыми актуальными вопросами на переговорах Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины, ее нейтральный статус и судьбу Донбасса и Крыма.

«Референдумы» оккупантов. В то же время президент назвал два условия, при которых Украина выйдет из любых переговоров со страной-агрессором: в случае проведения оккупантами псевдореферендума во временно оккупированных Херсонской и Запорожской областях, или если они уничтожат людей в Мариуполе.

Деблокада Мариуполя и деоккупация территорий. Сейчас Вооруженные силы Украины не имеют возможности для военной деблокады города. По словам Зеленского, находящиеся на Азовстали украинские командиры «это прекрасно понимают»:

«У нас есть полное моральное право на военную разблокировку наших городов. И надеемся, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте: по военной разблокировке мы не готовы. Это реальность».

Зеленский подчеркнул, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, как только для этого будет достаточно оружия — «это будет вопрос не 10−20 лет или не войны с 2014 года восьмилетней». Он добавил: каждый день Украине может «отдать» какой-нибудь населенный пункт из-за мощности отдельных российских группировок, но и вернуть его уже на следующий день.

Фото: Офис президента Украины

Поставки оружия. Зеленский анонсировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина, в ходе которого, по его словам, они обсудят необходимое для Украины вооружение. Также он подчеркнул, что не рассматривает вариант, что западные партнеры не предоставят Украине обещанное вооружение — «у них нет альтернативы, у нас нет других шансов, чтобы отвоевать свою землю».

«В течение последней недели сигналы, месседжи, шаги, сроки, количество оружия от Соединенных Штатов — все улучшилось. Я за это благодарен.[…] Если у других [стран] эта скорость будет наращиваться, то мы будем быстрее деоккупировать наши территории», — заявил Зеленский.



О ракетном ударе по Одессе. Зеленский сообщил, что число погибших в результате очередной атаки РФ возросло до восьми.

«Семь ракет сегодня прилетело в Одессу, две мы сбили, в многоэтажный дом попали, восемь человек погибли, 18 или 20 раненых, ребенка убили трехмесячного. Когда война началась, этому ребенку месяц был. Что это происходит? Подонки вонючие. Других нет слов».

Фото: Офис президента Украины

Угроза ядерного удара. Зеленский считает, что адекватный человек не может использовать ядерное оружие, но не исключает, что Россия на это способна:

«Я не считаю, что адекватный человек может использовать ядерное оружие. Если руководство РФ не потеряет связь с реальностью — они не будут использовать ядерное оружие. Может ли это быть со стороны РФ — может. Верю ли я в это — в это верить не хочется. Будь у нас ядерное оружие — мы бы никогда его не использовали, потому что мы абсолютно адекватные люди».

Возможность нападения РФ на Молдову. Украина видит сигналы о планах России получить выход в Молдову, в частности, к непризнанному Приднестровью.

«Что касается Приднестровья и относительно Молдовы — может произойти то же, что и в Мариуполе? Да, может произойти. Сложная ситуация, накопление техники, тысячи танков», — сказал он, добавив, что цель РФ — сухопутный коридор, но говорить о возможности реализации этих планов еще рано.

Фото: Офис президента Украины

Наказание для военных РФ. Зеленский заявил, что все, кто отдавал приказы на уничтожение людей, предстанут перед трибуналом:

«Все точно предстанут перед трибуналом, перед судом все, кто отдавал эти позорные приказы об уничтожении людей, детей — всех. Это точно, я в этом уверен, я в это верю. Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, это, бывает, годы. Мы подождем, а если такие, как я, не дождутся, наши дети точно дождутся, поверьте. Я уверен, что будет последний гвоздь в политике этого государства».

Восстановление Украины. В Украине был создан Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны. О программе восстановления Зеленский уже рассказал Европейскому Союзу — Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель ее поддержали. Также двусторонние разговоры относительно этого начали с Британией, Швецией, Испанией и несколькими другими странами.

«Одного бюджета Украины нам будет недостаточно, чтобы восстановить тот или иной город нашего государства. Здесь вопрос не только в финансах, вопрос в патронате. Он предусматривает специалистов: финансистов, архитекторов, художников — большое количество профессий и людей, которые приедут восстанавливать тот или иной регион, за которым будет закреплено то или иное государство[…]. Украина идет по пути Европейского Союза. Я считаю, что этот путь будет более быстрым, если страны ЕС будут объединены таким крупным проектом», — рассказал президент.



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