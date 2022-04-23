Пресс-конференция в метро Киева. Зеленский о переговорах, деблокаде Мариуполя и трибунале как «последнем гвозде в политику РФ» — главное
Президент Украины Владимир Зеленский провел 23 апреля пресс-конференцию в киевском метро (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 апреля, провел большую пресс-конференцию на центральной станции метро Крещатик в Киеве, которая длилась почти два часа.
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НВ собрал его главные заявления, озвученные в ходе встречи с журналистами.
Переговоры с Россией. Зеленский выступает за дипломатический путь завершения войны, развязанной РФ, и с начала российской агрессии настаивает на прямых переговорах. По его мнению, любые форматы диалога через посредников неэффективны:
«Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потери тысяч, десятков тысяч, а с такими соседями — сотен тысяч, а может даже миллионов жизней. Этого не хочется […] Я настаиваю и дальше на прямых переговорах с [российским диктатором Владимиром] Путиным. За свою безопасность не боюсь, потому что украинцы тоже не боятся […] Я не хочу, но должен».
Самыми актуальными вопросами на переговорах Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины, ее нейтральный статус и судьбу Донбасса и Крыма.
«Референдумы» оккупантов. В то же время президент назвал два условия, при которых Украина выйдет из любых переговоров со страной-агрессором: в случае проведения оккупантами псевдореферендума во временно оккупированных Херсонской и Запорожской областях, или если они уничтожат людей в Мариуполе.
Деблокада Мариуполя и деоккупация территорий. Сейчас Вооруженные силы Украины не имеют возможности для военной деблокады города. По словам Зеленского, находящиеся на Азовстали украинские командиры «это прекрасно понимают»:
«У нас есть полное моральное право на военную разблокировку наших городов. И надеемся, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте: по военной разблокировке мы не готовы. Это реальность».
Зеленский подчеркнул, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, как только для этого будет достаточно оружия — «это будет вопрос не 10−20 лет или не войны с 2014 года восьмилетней». Он добавил: каждый день Украине может «отдать» какой-нибудь населенный пункт из-за мощности отдельных российских группировок, но и вернуть его уже на следующий день.
Поставки оружия. Зеленский анонсировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина, в ходе которого, по его словам, они обсудят необходимое для Украины вооружение. Также он подчеркнул, что не рассматривает вариант, что западные партнеры не предоставят Украине обещанное вооружение — «у них нет альтернативы, у нас нет других шансов, чтобы отвоевать свою землю».
«В течение последней недели сигналы, месседжи, шаги, сроки, количество оружия от Соединенных Штатов — все улучшилось. Я за это благодарен.[…] Если у других [стран] эта скорость будет наращиваться, то мы будем быстрее деоккупировать наши территории», — заявил Зеленский.
О ракетном ударе по Одессе. Зеленский сообщил, что число погибших в результате очередной атаки РФ возросло до восьми.
«Семь ракет сегодня прилетело в Одессу, две мы сбили, в многоэтажный дом попали, восемь человек погибли, 18 или 20 раненых, ребенка убили трехмесячного. Когда война началась, этому ребенку месяц был. Что это происходит? Подонки вонючие. Других нет слов».
Угроза ядерного удара. Зеленский считает, что адекватный человек не может использовать ядерное оружие, но не исключает, что Россия на это способна:
«Я не считаю, что адекватный человек может использовать ядерное оружие. Если руководство РФ не потеряет связь с реальностью — они не будут использовать ядерное оружие. Может ли это быть со стороны РФ — может. Верю ли я в это — в это верить не хочется. Будь у нас ядерное оружие — мы бы никогда его не использовали, потому что мы абсолютно адекватные люди».
Возможность нападения РФ на Молдову. Украина видит сигналы о планах России получить выход в Молдову, в частности, к непризнанному Приднестровью.
«Что касается Приднестровья и относительно Молдовы — может произойти то же, что и в Мариуполе? Да, может произойти. Сложная ситуация, накопление техники, тысячи танков», — сказал он, добавив, что цель РФ — сухопутный коридор, но говорить о возможности реализации этих планов еще рано.
Наказание для военных РФ. Зеленский заявил, что все, кто отдавал приказы на уничтожение людей, предстанут перед трибуналом:
«Все точно предстанут перед трибуналом, перед судом все, кто отдавал эти позорные приказы об уничтожении людей, детей — всех. Это точно, я в этом уверен, я в это верю. Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, это, бывает, годы. Мы подождем, а если такие, как я, не дождутся, наши дети точно дождутся, поверьте. Я уверен, что будет последний гвоздь в политике этого государства».
Восстановление Украины. В Украине был создан Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны. О программе восстановления Зеленский уже рассказал Европейскому Союзу — Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель ее поддержали. Также двусторонние разговоры относительно этого начали с Британией, Швецией, Испанией и несколькими другими странами.
«Одного бюджета Украины нам будет недостаточно, чтобы восстановить тот или иной город нашего государства. Здесь вопрос не только в финансах, вопрос в патронате. Он предусматривает специалистов: финансистов, архитекторов, художников — большое количество профессий и людей, которые приедут восстанавливать тот или иной регион, за которым будет закреплено то или иное государство[…]. Украина идет по пути Европейского Союза. Я считаю, что этот путь будет более быстрым, если страны ЕС будут объединены таким крупным проектом», — рассказал президент.
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