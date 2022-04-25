Донбасс окончательно исчерпает силы РФ. 10 выводов западных военных экспертов о шансах и проблемах нового наступления России 25 апреля, 20:53 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в окопах на одной из позиций в Донецкой области, 22 апреля 2022 (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Если Россия не решится объявить всеобщую мобилизацию, битва на Донбассе — независимо от ее исхода — станет вероятно последним крупным наступлением для армии РФ в полномасштабной войне с Украиной.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

В этом убежден Майкл Кофман, старший научный сотрудник американского Центра военно-морского анализа (CNA), специалист по вооруженным силам РФ и один из ведущих западных комментаторов по теме вторжения РФ в Украину — как до его начала, так и после. Свое мнение о новой фазе войны в Украине он изложил 23 апреля в серии постов на личной странице в Твиттер.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

НВ обобщил эти оценки с мнением еще одного военного эксперта — Роба Ли, старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики (США). 23 апреля Economist опубликовал его колонку о нынешнем наступлении РФ на Донбассе, которую Ли написал в качестве приглашенного автора.

Выводы обоих экспертов, во многом схожие, мы приводим в 10 главных обобщениях.

1 До сих пор Россия скорее проявляла слабости своей армии, а не использовала ее преимущества — но исправлять ошибки может быть поздно. «Одним из удивительных аспектов этой войны было то, до какой степени стратегия России усугубляла слабые стороны ее вооруженных сил, в то же время не позволяя максимально использовать сильные», — пишет Роб Ли. Он напоминает о проблемах оккупантов с логистикой и об их неспособности сосредоточить достаточно сил для атак по изначальному плану — на нескольких направлениях, включая Киев. Теперь же, концентрируясь на юго-востоке Украины, армия РФ попытается «смягчить некоторые из этих проблем», пишет Ли. «Но не слишком ли поздно для России?» — задается он вопросом, предполагая, что ответ на него кроется в том, какая из сторон больше пострадает от истощения сил. Эксперт напоминает, что хотя точные потери украинских сил неизвестны, Росии очевидно нанесен внушительный урон: потери включают значительное количество техники, включая вертолеты и танки. А из шести батальонов двух танковых полков 4-й танковой дивизии РФ уничтожено или захвачено два батальона танков Т-80У (более 62).



2 Без объявления всеобщей мобилизации в РФ битва за Донбасс может стать ее последним масштабным наступлением в этой войне. Такой вывод Кофман делает с учетом нынешнего состояния российских войск и доступных им сил. «Удастся это [наступление] или же оно потерпит неудачу — российские вооруженные силы будут в значительной степени истощены с точки зрения наступательного потенциала», — полагает эксперт. Он также берется утверждать, «что определяющим периодом этой войны были первые три недели (а возможно, даже первые 4 дня)». «Что бы ни случилось теперь в этой следующей фазе, российские вооруженные силы, скорее всего, исчерпают свой наступательный потенциал в ближайшем будущем», — констатирует эксперт.

Со своей стороны, Роб Ли напоминает, что национальная мобилизация потребовала бы от властей РФ признания «специальной военной операции» настоящей войной. А если провести ее не решатся — для России будет «проблемно сформировать дополнительные наземные силы».

3 Сценарий наступления РФ на Донбассе выглядит рискованным для нее. Кофман констатирует, что россияне пытаются наступать на Славянск со стороны Изюма, оказывая давление на украинские силы под Северодонецком и пытаясь продвинуться на юго-запад от Изюма (к западу от Краматорска) — чтобы хотя бы частично окружить позиции ВСУ в северной части Донбасса. «Это рискованная операция, — оценивает такое решение Кофман. — Украинские силы укрепляются вокруг Харькова и наносят атаки, чтобы поставить под угрозу российские наземные коммуникации для этого наступления. Даже если российские силы добьются значительных успехов, впоследствии им придется удерживать территорию под давлением, и они будут уязвимы».

4 Российских подкреплений «далеко не достаточно», чтобы восполнить понесенные в Украине потери. Кофман констатирует «тяжелые» потери РФ в живой силе и технике, после чего боеспособных формирований в российской армии «стало гораздо меньше». На данный момент неясно, что представляют собой батальонные тактические группы (БТГ) РФ и каков уровень их комплектации, пишет эксперт. Он напоминает, что часть российских войск была скована боями за Мариуполь, а заявление Путина об отказе от штурма Азовстали «вероятно, отражает тот факт, что они не могут позволить себе дальнейшие потери живой силы и нуждаются в этих подразделениях для наступления на Донбассе».

Роб Ли тоже называет кадровые потери существенной проблемой для РФ. Он напоминает, что в НАТО еще месяц назад озвучивали цифру в 40 тыс. выбывших из строя российских военнослужащих — убитых, раненых или взятых в плен. Тогда как изначально силы вторжения РФ насчитывали примерно 125 БТГ, в общей сложности менее 100 тыс. военных. «Важно отметить, что не все из них — штурмовые силы. В эту цифру входят также лица, отвечающие за противовоздушную оборону, радиоэлектронную борьбу и другие вспомогательные функции», — напоминает Ли о масштабах потерь оккупантов.

Далее он поясняет, что и до вторжения армия РФ отличалась от многих армий НАТО более высокой долей артиллерийских сил по отношению к т.н. «мобильным подразделениям», включая, танковые и мотострелковые части. Как раз такие подразделения, а также элитные части (спецназ) и воздушно-десантные войска будут иметь «жизненно важное значение в наступлении на Донбасс». «Но именно на них пришлось основное бремя российских потерь», — заключает Роб Ли, констатируя, что и до этого недостаток легкой пехоты «был явной слабостью РФ».

5 Назначение Александра Дворникова единым командующим в Украине не станет переломным фактором для РФ. «Назначение Дворникова мало что меняет. Он не отличается ничем особым от других российских генералов. Более актуален вопрос о том, как российские военные реорганизовывают (и намерены ли делать это вообще) [свою систему] командования и управления, поддержки с воздуха и тылового обеспечения для текущего наступления», — пишет Кофман.

Отдельно он добавляет, что если российские военные продолжат«перебрасывать свои подразделения разрозненно, держась автодорог, узкими продвижениями — то будут разбиты украинцами, как и в других боях». «Я видел, как они вносили коррективы в отдельных районах, однако некоторые проблемы [армии РФ] носят структурный характер», — заключает Кофман.

6 Любые успехи РФ будут условными, любое продвижение — медленным и затратным. Роб Ли напоминает, что атакующая сторона обычно стремится достичь троекратного (если не больше) перевеса над обороняющейся. «Такой уровень преимущества сейчас, скорее всего, недостижим для России — за исключением перевеса на тактическом уровне в отдельных местах», — подчеркивает эксперт. Он прогнозирует, что недостаток живой силы РФ попытается компенсировать ударами с воздуха и артиллерией, а также более активно задействуя малоподготовленные силы «Л/ДНР». «Но это не рецепт быстрого прорыва, тогда как ВСУ уже продемонстрировали, что они боеспособны, изобретательны и обладают хорошим руководством. Скорее всего, любое продвижение России будет медленным и затратным», — констатирует Роб Ли.

Схожую мысль озвучивает и Майкл Кофман, отмечая, что Украина уже перебрасывает подкрепления в районе Запорожья, Харькова и на Донбасс. «Россия не прилагала особых усилий, чтобы разрушить наземные коммуникации с Донбассом. Это означает, что успехи РФ [в регионе] в лучшем случае условны, а Украина может быть в состоянии проводить контрнаступления», — пишет Кофман.

7 Украина может позволить себе «тактические» точечные отступления. До тех пор, пока Украина сможет сопротивляться попыткам РФ окружить значительную часть ее войск, «российские тактические или оперативные успехи вряд ли помогут ей добиться стратегических достижений», полагает Роб Ли. В то же время, убежден эксперт, «Украина может позволить себе торговать пространством в обмен на время, отступая к территориям, которые легче защищать, или даже к городам, если это необходимо». Ли полагает, даже что если Украина теряет территорию, но одновременно способна наносить России большие потери, чем несет сама, «это можно считать успехом». «Ведь России нужны силы не только для того, чтобы вести наступления, но и чтобы удерживать позиции и ротировать подразделения на линии фронта для восстановления», — напоминает Ли. А постоянное истощение сил может сделать такие задачи неподъемными для войск РФ, пишет он.

Кофман со своей стороны пишет о том, что украинские силы, похоже, уже «провели тактическое отступление на некоторых участках, взорвали мосты и в то же время могли занять позиции для контратак, чтобы поставить под угрозу дальнейшее наступление России».

8 Военные цели России очевидны, что лишает их элемента неожиданности, полагает Роб Ли. «Это означает, что Украина обладает возможностью сорвать эти планы и может перехватить инициативу, — пишет Роб Ли. — Сюда может входить срыв российских каналов снабжения — возможно, разрушение мостов и дорог, чтобы вынудить российские подразделения двигаться по заболоченным полям; или фланговые рейды и атаки на российские войска вокруг Херсона и Харькова; или даже дополнительные рейды на российской территории, такие как вертолетный удар по нефтебазе в Белгороде 1 апреля [официально Украина не комментировала этот пожар — прим. ред.]». Эксперт подчеркивает: Киев заинтересован в том, «чтобы не дать России диктовать условия войны».

9 Баланс сил в войне начинает выравниваться не в пользу России за счет поставок оружия. «Расширение [международной] поддержки за счет бронетехники, БМП и артиллерии позволит Украине восполнить потери и вооружить резервные бригады (особенно это касается артиллерии и боеприпасов, в которых нуждается Украина). Тем самым общая траектория корреляции сил в этой войне — не в пользу России», — констатирует Майкл Кофман.

10 Исход битвы за Донбасс неочевиден, многое зависит от инициатив Украины. Кофман напоминает, что Донбасс — в целом урбанизированный регион, а чтобы объявить о контроле над ним, российским силам, вероятно, придется захватить Северодонецк в Луганской области и Славянск с Краматорском — в Донецкой. «Это может привести к затяжным и затратным боям в городской местности», — отмечает эксперт. А констатируя перспективу исчерпания сил РФ для дальнейших полномасштабных наступлений, Кофман пишет: «Предвещает ли это патовую ситуацию? Не обязательно. Украина имеет свои варианты наступления. Россия же может попытаться сосредоточить силы на контроле над удерживаемыми территориями и оказать давление на украинскую сторону посредством блокады. Слишком рано предсказывать, как может выглядеть следующая фаза [войны], и это зависит от того, что предпочтет сделать Украина».

Роб Ли называет одним из главных преимуществ Украины наличие внутренних линий коммуникаций, «позволяющих ей перемещать войска и припасы по своей территории быстрее, чем это может сделать Россия». «Украина также мобилизовала свои подразделения территориальной обороны, которые уже приобрели боевой опыт», — напоминает эксперт. Он полагает, что Путин будет продолжать войну, «пока считает, что у его вооруженных сил есть шанс продвинуться вперед». «Однако масштабы проблем с численностью личного состава российских наземных войск в сочетании с высокой степенью истощения предполагают, что наступление России на Донбассе, скорее всего, приведет лишь к частичному успеху», — считает он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.