Россия утверждает, что введет «режим прекращения огня» 6−7 января. В ОП назвали это лицемерием 5 января, 17:10 Украинский военнослужащий на уничтоженной российской военной технике (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, утверждают российские пропагандисты.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин «призывает украинскую сторону», которая защищает свою территорию от оккупационных войск, «объявить режим прекращения огня и дать возможность [верующим] посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова».

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Ранее глава РПЦ и приспешник Путина патриарх Кирилл предложил «рождественское перемирие». В Офисе президента назвали это циничной ловушкой и элементом пропаганды.

Реакция Украины: Путин лицемерит, переговоров не будет

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал лицемерием заявление российского режима о прекращении огня и заявил, что временное перемирие для РФ начнется тогда, когда она покинет оккупированные украинские территории.

«Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает РФ. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории», — написал он в Twitter.

Украина не будет вести переговоры с РФ о «рождественском перемирии», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними… Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения … Прикрываться какими-то праздниками христианскими, они здесь при чем? Где религия и где попы… Какая-то сумасшедшая страна», — сказал Данилов в эфире 24 канала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с главой кремлевского режима в четверг, 5 января, призвал его подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня. Эрдоган также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский призывал страну-террориста вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество. Он подчеркивал, что вывод оккупационных войск с территории Украины обеспечит надежное прекращение огня.

Страна-агрессор Россия регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины и убивает мирных жителей. В начале полномасштабной войны, когда Украина пыталась вести переговоры, Россия срывала договоренности о «зеленых коридорах» и обстреливала Украину во время встреч делегаций.

Массированные обстрелы Украины