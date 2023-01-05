Зеленский ответил на «прекращение огня» Путина: Хочет остановить продвижение ВСУ на Донбассе 5 января, 23:06 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 5 января, заявил, что страна-террорист Россия хочет, прикрываясь Рождеством, подогнать свою технику и солдат ближе к украинским позициям.

Зеленский отреагировал на заявление главы кремлевского режима о «прекращении огня» на 36 часов с 12:00 6 января. Он подчеркнул, что России «не удастся скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы».

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Глава государства также отметил, что хозяева Кремля на фоне своих провалов на фронте находятся в отчаянном положении и готовы к разным манипуляциям.

Он напомнил, что Украина в ноябре представила формулу мира, один из пунктов которой — вывод российских войск с украинских территорий — гарантированный и надежный способ прекращения огня. Россия проигнорировала предложения о формуле мира и выводе оккупантов из Украины на Рождество, несмотря на то, что ее потери приближаются к 110 тысячам убитыми, добавил Зеленский.

«Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой», — подчеркнул президент.

По его словам, для окончания войны нужно, чтобы граждане страны-террориста «нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов… освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле».

Зеленский также подчеркнул, что война закончится, когда российские солдаты уйдут из Украины либо когда их оттуда выгонят. Он посоветовал оккупантам «забирать унитазы — они им в пути понадобятся» — и уходить за международно признанную границу Украины от 1991 года.

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.



Массированные обстрелы Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.



Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.