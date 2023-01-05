Эрдоган призвал Путина объявить одностороннее прекращение огня в Украине
Таким образом Реджеп Эрдоган отреагировал на призывы РФ к переговорам (Фото:Sergei Savostyanov/REUTERS)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал главу кремлевского режима Владимира Путина к объявлению одностороннего прекращения огня в Украине.
Как сообщает AFP, об этом он рассказал по итогам телефонного разговора с российским диктатором в четверг, 5 января.
«Президент Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня», — заявили в администрации турецкого лидера, комментируя позицию Путина по поводу урегулирования конфликта.
В этот же день Эрдоган намерен позвонить и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По его словам, Анкара готова и дальше быть активным посредником между Киевом и Москвой.