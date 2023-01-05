Эрдоган призвал Путина объявить одностороннее прекращение огня в Украине

5 января, 13:16
Поделиться:
Таким образом Реджеп Эрдоган отреагировал на призывы РФ к переговорам (Фото:Sergei Savostyanov/REUTERS)

Таким образом Реджеп Эрдоган отреагировал на призывы РФ к переговорам (Фото:Sergei Savostyanov/REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал главу кремлевского режима Владимира Путина к объявлению одностороннего прекращения огня в Украине.

Как сообщает AFP, об этом он рассказал по итогам телефонного разговора с российским диктатором в четверг, 5 января.

Читайте также:
«Путин — посмешище». Буданов считает, что РФ осталось недолго, а ее трансформация пойдет на пользу миру

«Президент Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня», — заявили в администрации турецкого лидера, комментируя позицию Путина по поводу урегулирования конфликта.

Видео дня

В этот же день Эрдоган намерен позвонить и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, Анкара готова и дальше быть активным посредником между Киевом и Москвой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Прекращение огня Реджеп Тайип Эрдоган Переговоры с Россией Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X