Эрдоган призвал Путина объявить одностороннее прекращение огня в Украине 5 января, 13:16 Таким образом Реджеп Эрдоган отреагировал на призывы РФ к переговорам (Фото:Sergei Savostyanov/REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал главу кремлевского режима Владимира Путина к объявлению одностороннего прекращения огня в Украине.

Как сообщает AFP, об этом он рассказал по итогам телефонного разговора с российским диктатором в четверг, 5 января.

«Президент Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня», — заявили в администрации турецкого лидера, комментируя позицию Путина по поводу урегулирования конфликта.

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В этот же день Эрдоган намерен позвонить и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, Анкара готова и дальше быть активным посредником между Киевом и Москвой.