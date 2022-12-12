Зеленский предложил России вывести войска из Украины на Рождество

12 декабря, 20:27
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам Большой семерки сказал, что предлагает стране-агрессору России вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество.

Глава государства сказал, что Украина предлагает РФ сделать «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию», о котором представители кремлевского режима часто упоминают. Он напомнил, что впереди Рождество и Новый год, когда «нормальные люди думают о мире, а не об агрессии».

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«Предлагаю РФ хотя бы попробовать доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины… Оккупант должен уйти, это обязательно произойдет. Не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас, на Рождество», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что вывод оккупационных войск с территории Украины обеспечит надежное прекращение огня.

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На саммите G20 Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

https://www.youtube.com/embed/brwiDtFm7K0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Большая семерка Вывод войск G7 Агрессия РФ Владимир Зеленский Война России против Украины

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