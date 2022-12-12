Зеленский предложил России вывести войска из Украины на Рождество 12 декабря, 20:27 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам Большой семерки сказал, что предлагает стране-агрессору России вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество.

Глава государства сказал, что Украина предлагает РФ сделать «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию», о котором представители кремлевского режима часто упоминают. Он напомнил, что впереди Рождество и Новый год, когда «нормальные люди думают о мире, а не об агрессии».

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«Предлагаю РФ хотя бы попробовать доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины… Оккупант должен уйти, это обязательно произойдет. Не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас, на Рождество», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что вывод оккупационных войск с территории Украины обеспечит надежное прекращение огня.

На саммите G20 Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.