Данилов ответил на предложение Кремля о перемирье: Пусть забирают свой хлам и отправляются к себе на Россию 5 января, 18:38 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не будет вести переговоры со страной-агрессором РФ о так называемом «рождественском перемирии». Он подчеркнул, что оккупационные войска должны «забрать свой хлам» и покинуть всю территорию Украины.

«А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: пусть забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе на Россию. Точка», — сказал Данилов в эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что Киев «никаких переговоров ни про какие перемирия» с Россией вести не будет.

Данилов добавил, что в глава РПЦ и приспешник диктатора патриарх Кирилл не имеет никакого отношения к христианским праздникам, поскольку занимается разжиганием ненависти и оправданием российских военных преступлений против украинцев.

«Где религия и где попы? Поп, который отправляет на войну убивать невинных женщин и детей, который дает указания на изнасилования, что это за поп? Какая-то сумасшедшая страна», — добавил секретарь СНБО о главе РПЦ.

Ранее российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал лицемерием заявление российского режима и добавил, что временное перемирие для РФ начнется тогда, когда она покинет оккупированные украинские территории.