Глава РПЦ Кирилл сделал циничное предложение о «рождественском перемирии», в ОП резко отреагировали 5 января, 13:22 Глава РПЦ Кирилл поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину (Фото:Oleg Varov/Russian Patriarchal Press Service/Handout via Reuters)

Глава РПЦ Кирилл, который поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, сделал циничное предложение о «рождественском перемирии» между ВСУ и российскими оккупантами.

Как сообщают пропагандистские РИА Новости он призвал установить «рождественское перемирие» с 12.00 6 января до 24.00 7 января — на 36 часов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко отреагировал на такое предложение пособника кремлевского режима.

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Он назвал заявление главы РПЦ «циничной ловушкой и элементом пропаганды».

«РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о „рождественском перемирии“ — циничная ловушка и элемент пропаганды», — написал он.

После начала полномасштабной войны России против Украины, глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. В частности, в апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал русских солдат и подвергал сомнению независимость Украины.

В сентябре на воскресной проповеди он заявил, что смерть на войне с Украиной «смывает все грехи», и фактически сравнил мобилизованных россиян с Иисусом Христом.

Патриарх РПЦ также поддержал мобилизацию в РФ.







14 декабря в Кремле сделали вид, что не услышали призыв президента Украины Владимира Зеленского вывести оккупационные войска РФ на Рождество. Там заявили, что никаких предложений не поступало.

В обращении к лидерам Большой семерки 12 декабря украинский президент заявлял, что вывод оккупационных войск с территории Украины обеспечит надежное прекращение огня.