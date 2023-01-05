«Не воспринимайте всерьез». Кулеба ответил на слова Путина о «рождественском прекращении огня» 5 января, 21:34 Дмитрий Кулеба (Фото:МЗС України / Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления страны-агрессора России о «прекращении огня» 6−7 января.

Глава МИД в Twitter напомнил, что президент Владимир Зеленский предлагал четкую формулу мира из десяти пунктов.



«Россия игнорирует это и обстреливает Херсон в канун Рождества, а на Новый год наносит массированные удары ракетами и беспилотниками. Их теперешнее „одностороннее прекращение огня“ нельзя и не стоит воспринимать всерьез», — подчеркнул Кулеба.

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Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе…», — написал он в Twitter.



Массированные обстрелы Украины

Ранее президент Владимир Зеленский призывал страну-террориста вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество. Он подчеркивал, что вывод оккупационных войск с территории Украины обеспечит надежное прекращение огня.