Военный прогноз на 2023-й от Рустамзаде. Авторитетный аналитик называет сроки освобождения Крыма и окончания войны — интервью НВ 28 декабря, 15:40 Эксклюзив НВ Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде прогнозирует, что уже в январе 2023 года Россия столкнется с дефицитом артиллерии. (Фото:DR)

Популярный военный аналитик Агиль Рустамзаде оценивает боеспособность резерва российской армии, прогнозирует ситуацию на фронте и рассуждает о завершении войны, объясняя, почему даже после этого «мир еще будет пять-семь лет штормить».

Десять месяцев длится российская война в Украине, и начало 2023 года — знаковая точка, чтобы обрисовать ее дальнейшие контуры. Это НВ и предложил сделать известному азербайджанскому военному аналитику Агилю Рустамзаде, который с февраля пристально следит за развитием военных действий в Украине.

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«Невозможно выиграть войну, где против тебя воюет не армия, а весь народ, а в Украине воюет весь украинский народ» — говорит Рустамзаде уже в начале интервью, а затем делает прогнозы о том, чего украинцам ожидать на фронте в январе и феврале и впервые называет сроки, когда война может закончиться.

— Как в целом можно описать состояние российской и украинской армий за десять месяцев войны?

— Уже второй раз эта война подходит к ситуации, когда у войск есть определенное равновесие. Когда обе армии не в состоянии выполнять широкомасштабные наступательные действия. Это объясняется и погодными условиями — зима в этом году выдалась теплая, на востоке Украины земля сейчас раскисла, а это основной эпицентр, где ведутся бои. Кроме этого, российская армия теряет свое преимущество в артиллерии, а вся мощь российской армии основана на широком применении артиллерии. Это костяк ее огневого воздействия, и она теряет это преимущество. И если раньше у украинской армии был качественный перевес в средствах огневого воздействия, то мы постепенно приходим к тому, что украинская армия скоро будет иметь и количественный перевес. Сейчас случился баланс, но есть одно «но»: если украинская армия имеет возможности накапливать ресурсы — боеспособные части, снабженные боеприпасами и вооружением для осуществления наступательных операций, то у России такой возможности нет.

На данный момент украинская армия силами трех-пяти бригад готова осуществлять наступательные операции тактического уровня на протяжении одной-двух недель, но этого мало. Я считаю, что одна из причин, почему Зеленский посетил США, была в том, что вам нужно много оружия для широкомасштабного наступления на юге страны. Необходимы ресурсы, чтобы как минимум десять украинских бригад в течение месяца-двух могли вести боевые действия, а это составы боеприпасов, составы топлива и это все нужно завезти в Украину. Процесс идет, но вот насколько вы достигли того уровня, когда уже можете себе позволить начать эти боевые действия, мне еще мало фактажа, чтобы говорить об этом.

Что до российской армии, то у нее есть резерв в 100 тыс. человек, который они еще пока не привлекают, но для них нет артиллерии, для них нет боевой техники. Для них нет РСЗО, чтобы сделать штатные вооруженные части со всем необходимым обеспечением. То есть, есть баланс на поле боя, но возможности Украины начать наступательную операцию у Украины выше, чем у Российской Федерации.

— Сейчас внезапно вновь стало модным слово "переговоры", его упоминал на днях и президент США. В то же время видно, что каждая из сторон войны крайне нуждается в большом прорыве, чтобы усилить свои позиции. Насколько у украинской армии этот прорыв возможен в ближайшие два месяца?

— С подходом оружия украинская армия получит возможность вести масштабные наступательные операции. Что касается переговоров, у вас, кажется, был сайт Миротворец, так вот давно пора создать его аналог для сети «консервов», которые до сих пор верят в то, что с Россией возможны переговоры.

Да, слово «переговоры» звучит и от американского президента Байдена, но мы должны понимать, что в Украине воюют все три элемента — военный, политический и экономический. Байден очень умело управляет политическим компонентом, — он знает, что, зачем и как говорить, и мне как военному аналитику залезать в дебри политики будет не совсем корректно. Одно дело, когда работает политический компонент, другое — когда вскрываются вот эти самые «консервы», желающие «мирных переговоров». Ни в каких переговорах Украина сейчас не нуждается, она нуждается в оружии.

— Возможны ли масштабные прорывы со стороны российской армии в течение такого же периода? Мы знаем из интервью генерала Залужного, что существует возможность повторного вторжения российских войск со стороны Беларуси.

— Дело военных — всегда готовиться к плохим сценариям, даже если они имеют низкую вероятность. Возможности РФ увеличить свои возможности, оснастить оружием и всеми необходимыми атрибутами армию количеством 100−150 тыс. сильно ограничены. Они ограничены и экономическим санкционным давлением, из-за которого проседает российская экономика. Мы наблюдаем картину, когда ВПК не в состоянии пополнить те потери, которые уже понесла в войне РФ. Мы видим падение финансово-экономических возможностей Российской Федерации как страны вести эту войну. Это большая конвенциональная война, она может привести к тому, что просядет даже такая большая экономика как экономика США, а что говорить про Россию. И мы последние две недели видим, как четко и уверенно российская экономика стала проседать. Все это приводит к тому, что с каждым днем и каждой неделей возможности России вести боевые действия уменьшаются. Тем более, вести наступательные действия с большим количеством войск.

— Тем не менее, Россия декларирует, что начинает реформу военной отрасли, планирует ввести две новые дивизии десанта, создать мотострелковые войска, еще более загрузить ВПК, который у России сравнительно небольшой. Где в этих обещаниях явная ложь, а где реальные возможности?