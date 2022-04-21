Треть украинцев готовы взять оружие. Путину будет трудно удержать украинские территории, если он их захватит — Foreign Policy 21 апреля, 20:41 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Жители Херсона протестуют против оккупации (Фото:DR)

Хотя Россия официально ограничила цели войны захватом Донбасса и отвела войска от Киева, достижение какого-либо значительного успеха для российского диктатора Владимира Путина все равно остается сомнительным.

Одна из причин этого — сильное падение популярности РФ среди русскоязычных украинцев после российского вторжения.

НВ публикует перевод статьи Foreign Policy о том, остановится ли Путин после захвата сухопутного моста в Крым и почему он вряд ли сможет удержать украинские территории, даже если ему удастся их захватить.

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Снижение ожиданий РФ

Потерпев неудачу в достижении своих максималистских целей по свержению правительства Украины, России пришлось снизить свои ожидания и сосредоточиться на достижении ограниченных результатов. Президент России Владимир Путин пересматривает свои военные цели по ходу дела, в зависимости от успехов России на поле боя, и пока сосредоточил все внимание на восточной Украине.

Россия заявила, что на этой неделе поразила тысячи целей на Донбассе вдоль линии фронта в Донецкой и Луганской областях после начала полномасштабного наступления с целью полностью захватить восточные регионы.

Российские войска также окружили сталелитейный завод Азовсталь в украинском Мариуполе, где обороняются последние защитники осажденного города. Мариуполь — последний город, стоящий на пути российского сухопутного коридора из российских городов на границе с Украиной прямо в оккупированный Крым.

Удовлетворит ли создание такого сухопутного моста Путина и положит ли это конец войне — вопрос открытый. Но это уже нанесло Украине огромный гуманитарный и экономический ущерб, а в долгосрочной перспективе может оказаться, что россиянам трудно будет его контролировать.

Такой сухопутный мост будет стоить украинцам значительной части их территории и нанесет ущерб их экономике, которая в значительной степени зависит от торговли, осуществляемой через черноморские порты региона. Россияне тоже заплатят высокую цену в виде жизней, оборудования и последующих санкций. Но даже если они получат территорию сейчас, им, вероятно, будет сложно удерживать ее в долгосрочной перспективе перед лицом украинского сопротивления и снижения популярности среди русскоязычных украинцев.

Стратегическое положение Мариуполя

Украинские чиновники говорят, что по меньшей мере 21 тысяча человек погибла в результате российских бомбардировок Мариуполя, и по меньшей мере 100 тысяч человек все еще остаются в городе и ищут возможность безопасно его покинуть. Оборона города в основном разрушена, и последние его защитники поклялись сражаться «до последней капли крови» на своих позициях на металлургическом комбинате Азовсталь. Попытки обеспечить гуманитарный коридор для мирных жителей не увенчались успехом, поскольку «россияне отказываются открывать коридор», заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Позже она добавила, что достигнута договоренность с Россией об эвакуации женщин и детей.

Мариуполь долгое время был стратегически важным портом на Азовском море, которое является частью Черного моря, и центром торговли сталью, углем и зерном. Он имеет самый большой порт в регионе Азовского моря, а его глубокие причалы служили идеальным центром экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на Ближний Восток и в другие страны. Если Россия одержит победу в Мариуполе и получит сухопутный мост, она обеспечит контроль над более чем 400 километрами (или 249 милями) побережья Черного моря с начала войны и лишит Украину доступа к 80 процентам ее прежней береговой линии, еще больше разрушая ее экономику.

Успех в создании сухопутного моста был бы огромной победой Путина. Закари Пайкин, исследователь Центра европейских политических исследований, сказал, что Путин, похоже, согласится на сухопутный мост в Крым и полный контроль над Донецкой и Луганской областями. «Конечно, любое достигнутое соглашение о прекращении огня может действовать только в течение определенного периода времени, поэтому со временем оно может позволить преследовать более масштабные цели», — сказал он.

Путинская Новороссия как промежуточная цель войны

Некоторые аналитики задаются вопросом, вдохновит ли сухопутный мост Путина на расширение операций, чтобы полностью отрезать Украину от моря. Российские войска продолжают время от времени бомбить города на юге Украины с очевидной целью связать районы Украины, которые уже находятся под контролем России, с Приднестровьем, отколовшимся от Молдовы регионом, находящимся под контролем России и примыкающим к западной границе Украины. Президент России назвал этот огромный участок украинской территории, простирающийся с востока на юг вдоль побережья Черного моря, Новороссией или Новой Россией, которая была частью царской России в XVIII веке.

Путин продвигает идею Новороссии для разжигания националистических настроений в регионе с 2014 года с целью создания буферной зоны на украинских землях. Идея состоит в том, чтобы создать ряд псевдогосударств под руководством российских марионеток и сделать их границы новой линией фронта между Москвой и Киевом. Эксперты считают, что это промежуточная цель войны между захватом сухопутного моста и свержением президента Украины Владимира Зеленского.

Россия уже оккупировала украинский город Херсон, из которого она, похоже, хочет начать миссию по захвату украинского города Одесса. Единственный большой город на пути россиян на юге — Николаев, когда-то шумный украинский портовый город, который теперь регулярно подвергается обстрелам российскими ракетами.

Ник Рейнольдс, аналитик по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных вооружений, сказал, что операция России в Одессе «будет зависеть от успеха на Донбассе». Россия удерживала две трети Донбасса до недавнего вторжения и уже оккупировала Изюм, стратегический украинский город, продвигаясь на контролируемый сепаратистами восток, а также небольшой восточный город Кременную в ходе своего последнего наступления. Она яростно бомбит Славянск, город с населением более 100 тысяч человек, а затем ожидается усиление бомбардировок в ряде городов Луганской области, включая Рубежное, Попасную, Лисичанск и Северодонецк.

Рейнольдс сказал, что у России есть шанс захватить весь Донбасс, но это будет сложно, учитывая истощение ее сил, которые понесли сильные потери. «Если конфликт затянется, я буду ждать более широкой российской мобилизации. До сих пор российское правительство избегало ставить свою страну на военные рельсы, но это может измениться. Это бы дестабилизировало ситуацию внутри страны и было бы трудновыполнимо, но также могло бы позволить России проводить новые наступательные военные операции», — сказал он.

Сторонников России в Украине все меньше

Однако, даже если Россия военным путем захватит восток и прорежет сухопутный мост в Крым, ей будет трудно удержать территорию.

Эдуард Басурин, «пресс-секретарь» прокремлевских сепаратистских сил «Донецкой Народной Республики», заявил, что продолжается последний штурм Мариуполя, и что жителей города ждет лучшее будущее. «В ближайшее время псевдозащитники украинского народа будут вынуждены сдаться, и мариупольцы смогут вздохнуть с облегчением», — сказал он.

Но приемлемость (присутствия — ред.) России в регионе резко упала даже среди ее сторонников после российского вторжения. Согласно недавнему опросу, почти 60 процентов украинцев заявили, что будут сопротивляться российской оккупации, а более трети — что возьмут оружие для борьбы с войсками и марионетками РФ.

Россия начала приводить к власти своих марионеток в захваченных городах. 11 марта мэра Мелитополя вывели из кабинета российские войска. Вскоре после этого по местному радио выступила пророссийская сепаратистка, объявившая себя временным мэром города. Однако в Херсоне поддерживаемый Россией мэр, который призвал к созданию новой структуры «для наведения порядка», резко изменил ситуацию на фоне растущего национализма в Украине и заявил, что россияне задержали его и вынудили занять пророссийскую позицию. Он заявил о своем неприятии создания «Херсонской народной республики».

Россияне продлили срок сдачи украинских войск в Мариуполе до 14:00 среды, 20 апреля (на момент публикации статьи Foreign Policy — ред.). Каким бы ни был исход битвы, россияне будут сталкиваться с трудностями на каждом шагу на пути к желаемому сухопутному мосту. Россия может выиграть битву, но она не выиграет мир, пока не выработает возможный долгосрочный компромисс со своими украинскими противниками.



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