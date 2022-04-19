Без стратегической победы. Почему наступление РФ на Донбасс не будет успешным — объясняют американские эксперты 19 апреля, 21:43 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на фоне Javelin (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Эксперты из американского Института по изучению войны сомневаются в успехе нового масштабного наступления России на Донбасс.

Об этом идет речь в отчете за 18 апреля на сайте этой организации.

В нем говорится, что в этот день российские войска начали новую фазу широкомасштабных наступательных операций на востоке Украины, вероятно, с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.

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«Вряд ли российское наступление будет успешнее предыдущих»

Эксперты напоминают, что РФ концентрировала подкрепления, как новые части, так и ранее пострадавшие в боевых действиях на северо-востоке Украины, в направлении Донбасса в течение нескольких недель. 18 апреля они провели крупномасштабные штурмы Рубежного, Попасной и Марьинки при мощной артиллерийской поддержке. До этого российские войска проводили только локальные атаки и обстрелы вдоль линии соприкосновения. Отмечается, что армия РФ не добилась каких-либо крупных территориальных завоеваний на момент публикации.

«Российское наступление на востоке вряд ли будет значительно более успешным, чем предыдущие российские наступления, но российские силы могут измотать украинских защитников или добиться ограниченных успехов», — говорится в публикации Института по изучению войны. Эксперты обращают внимание на то, что войска РФ «не взяли оперативную паузу, которая, вероятно, была необходима для восстановления и надлежащей интеграции пострадавших подразделений, выведенных с северо-востока Украины, в операции на востоке Украины».

Согласно предыдущей оценке американских экспертов, российские части, выведенные из-под Киева и отправляющиеся воевать на Донбасс, в лучшем случае были доукомплектованы солдатами из других пострадавших частей, и в российских вооруженных силах почти нет сплоченных частей, которые ранее не направлялись в Украину. По их мнению, частые сообщения о катастрофически низком моральном духе россиян и продолжающихся проблемах с логистикой указывают на то, что эффективная боевая сила российских подразделений на востоке Украины составляет лишь часть их заявленной численности в составе батальонных тактических групп (БТГ). И хотя российские силы смогут «потрепать» позиции украинских военных на востоке страны за счет сильной концентрации огневой мощи и огромной численности, вероятно, это будет стоить дорого.

«Однако внезапный и драматический успех русских в наступлении остается крайне маловероятным, а украинские тактические потери не означают конец кампании на востоке Украины, не говоря уже о войне в целом», — подытоживают эксперты.

Растущее нежелание солдат РФ воевать

В отчете подчеркивается, что российские власти сталкиваются с растущим нежеланием воевать как среди призывников, так и среди контрактников. 18 апреля Генштаб Украины сообщил, что российские войска приступили к формированию дополнительных частей в Ростове и Крыму для формирования «второго эшелона» до 24 апреля, чтобы занять административные здания и важные инфраструктурные объекты на оккупированной территории Украины.

Главное управление военной разведки (ГУР) Украины сообщило 18 апреля, что число российских военнослужащих, отказывающихся участвовать в боевых действиях, увеличивается. Среди них оказались 60−70% контрактников 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии — основной российской военной группировки на востоке Украины. В ГУР заявили, что российские власти угрожают семьям военнослужащих, которые отказываются воевать, и делают постоянные отметки об уголовных записях относительно этих военнослужащих.

Нехватка высокоточного оружия, чтобы оборвать поставки Украине с Запада

После ракетного удара по Львову, в результате которого погибли мирные жители, Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили логистический центр во Львове, который использовался для хранения оружия, прибывающего в Украину из США и Европейского Союза. По мнению экспертов, РФ стремится сорвать поставки западной помощи украинским военным, но, вероятно, им не хватает большого количества высокоточного оружия, необходимого для частых ударов по этим целям на западе Украины.

Мариуполь еще не завоеван

«Российские силы продолжали штурмовать украинских защитников на сталелитейном заводе Азовсталь но за последние 24 часа не добились никаких поддающихся проверке успехов», — говорится в отчете.

При этом российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3, другие самолеты и тяжелая артиллерия продолжали обстреливать украинские оборонительные позиции вокруг завода Азовсталь. Командир украинской 36-й бригады морской пехоты, которая находится в Мариуполе, обратился к США и ЕС с просьбой предоставить украинским силам дополнительное тяжелое вооружение, заявив, что «мы готовы сражаться до последней капли крови, но мы должны знать, что мир сделал для этого все возможное».

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские силы не обозначили обещанные «безопасные коридоры выхода», через которые, согласно их требованию, украинские силы должны были покинуть Мариуполь, и что российские ультиматум, вероятно, был ловушкой для украинских бойцов.

Официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил 18 апреля, что украинские силы в Мариуполе успешно сковывают российские силы, что дает возможность украинским войскам вести наступательные действия в других местах. 18 апреля украинские военные источники опубликовали кадры проведения ограниченных контратак украинскими войсками возле завода Азовсталь. По мнению экспертов, российские войска, скорее всего, в ближайшие дни уничтожат какие-либо изолированные украинские силы, действующие в Мариуполе за пределами завода Азовсталь.

Наступательные операции РФ на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, Генеральный штаб Украины и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что российские силы начали масштабные наступательные операции на востоке Украины 18 апреля. Силы РФ сосредоточились на Попасной, Рубежном и Марьинке. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска захватили Кременную, к северо-западу от Рубежного, но не добились каких-либо значительных успехов на других участках фронта. На кадрах из социальных сетей запечатлены ожесточенные бои в Рубежном и Попасной. Российские войска нанесли массированные авиационные и артиллерийские удары вдоль линии соприкосновения.

«Российские силы, возможно, смогут продвигаться вперед на востоке Украины, разделив украинские силы на множестве небольших направлений наступления, но российские наступательные операции вряд ли будут значительно более успешными, чем неудачные операции вокруг Киева», — считают эксперты.

Ситуация под Харьковом и Изюмом

17−18 апреля украинские войска продолжили успешное контрнаступление к юго-востоку от Харькова, освободив несколько небольших населенных пунктов, в частности Базалиевку, Лебяжье и Кутузовку и заявили, что отбили нескольких неуказанных сел недалеко от Изюма. Это украинское наступление, скорее всего, заставит российские войска отвлечь часть боевой силы, предназначенной для застопорившегося Изюмского направления, для защиты, но вряд ли создаст угрозу для российской наземной линии связи (GLOC) с Изюмом в ближайшие дни, предполагают в Институте по изучению войны.

При этом украинские силы уже контролировали элементы трассы М03, препятствуя прямому движению российских войск с окраин Харькова в Изюм.

Институт по изучению войны задокументировал российские силы, в том числе крупную российскую колонну, замеченную Maxar Technologies 8 апреля, которая направлялась в Изюм с использованием GLOC, простирающегося от главного российского центра логистики и связи в российском Белгороде прямо на юго-восток в Украину через Великий Бурлук и Купянск, прежде чем достичь передовых позиций в Изюме. Чтобы разорвать эту линию связи, украинским войскам нужно захватить и удерживать Великий Бурлук, примерно в 45 км от их нынешних передовых позиций в Базалиевке. Украинские силы могут провести такое наступление в течение нескольких дней или недель, но российские силы к востоку от Харькова вряд ли отступят так быстро, как это произошло во время окончательного вывода войск из-под Киева и с северо-востока Украины.

У российских сил также есть вторичный GLOC из Валуек, в России прямо на юг через Купянск в Изюм. 6 апреля Генштаб Украины сообщил, что российские войска начали использовать железную дорогу Валуйки-Купянск для усиления Изюма, а несколько российских частей, воюющих в Изюме (в том числе 252-й мотострелковый полк, 752-й мотострелковый полк и 237-й танковый полк), постоянно базируются непосредственно в Валуйках или рядом с ними. Российские силы смогут использовать этот GLOC для усиления операций вокруг Изюма, даже если украинские силы захватят Великий Бурлук в ближайшие дни, уверены эксперты. Украинская контратака может успешно вынудить российские силы передислоцировать некоторые подразделения, предназначенные для Изюмского направления, но вряд ли полностью разрушит российские пути сообщения и подкрепления в ближайшую неделю.

В районе Херсона и Сум — без значительных изменений

По данным Института по изучению войны, бои продолжались в Александровке, к западу от Херсона, без каких-либо серьезных территориальных изменений. Командование Воздушно-десантных войск Украины заявило, что украинская 80-я бригада ВДВ захватила несколько сел на николаевском направлении, но Институт по изучению войны не может подтвердить это заявление.

В Сумах и на северо-востоке Украины за 24 часа, предшествующие публикации отчета, существенных изменений не произошло. Эксперты называют целью России на этом направлении «вывести боевые силы в хорошем состоянии для передислокации на восток Украины».

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