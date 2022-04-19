Военное положение планируют продлить: что это означает для граждан Украины 19 апреля, 22:26 Цей матеріал також доступний українською Военное положение в Украине действует с 24 февраля (иллюстративное фото) (Фото:zabelin / Depositphotos)

Президент Владимир Зеленский внес в ВРУ законопроект о продлении военного положения в Украине до 25 мая. Подробности и тест законопроекта не разглашались.

Напомним правовые особенности и принятые во время действия военного положения в Украине нормы.

Права граждан в условиях военного положения

По Закону о правовом режиме военного положения, на период военного положения приостанавливается действие ряда статей Конституции. Таким образом, на период действия правового режима военного положения временно ограничиваются права и свободы граждан, предусмотренные статьями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституции Украины. Среди этих прав и свобод — тайна телефонных разговоров и переписки, неприкосновенность жилья, свобода передвижения и самовыражения. Также могут внедряться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные ч. 1 ст. 8 Закона Украины О правовом режиме военного положения.

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Приостановлено действие таких статей Основного закона Украины:

Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилья.

Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой переписки.

Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь.

Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины.

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, свободное выражение мнений и убеждений.

Статья 38. Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избираться и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно извещаются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Статья 44. Работающие имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Статья 53. Каждый имеет право на образование.

Запрет на выезд и мобилизация

Так, с введением военного положения в Украине 24 февраля 2022 года был запрещен выезд из страны для мужчин 18−60 лет, с некоторыми исключениями.

Также началась всеобщая мобилизация. 1 апреля Верховная Рада утвердила дополнительные основания для освобождения от воинской службы во время военного положения. Список исключений позже был еще раз пересмотрен 14 апреля.

Другие особенности военного положения

В населенных пунктах Украины действует комендантский час. Введенный с 1 марта запрет торговли алкоголем частично снят.

Во время действия военного положения и мобилизации при необходимости у граждан могут изымать транспортное средство, имущество или квартиру. Отметим, сто реквизиция производится с составлением соответствующего документального акта, а соответствующее решение принимается высшим командованием.

Гражданских лиц могут привлекать к работам, необходимым в военное время, таким как рытье траншей. Заводы и компании будут работать на оборону страны. Привлечение гражданского населения регламентируется постановлением КМУ. В то же время не допускается хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Временно ограничивается свобода собраний. Представители силового блока Украины могут обыскивать граждан и проводить обыски в их домах и транспортных средствах. Также военное положение предусматривает возможность ограничения работы мобильных и интернет-сетей.

15 марта Верховная Рада приняла закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, вступивший в действие с 24 марта и до полной отмены военного времени. Законом временно вводятся ограничения в сфере труда.

Законом № 7124 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины усилена ответственность за мародерство.

ФОП и экономическая деятельность в условиях военного времени

Торгово-промышленная палата Украины засвидетельствовала форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы).

Форс-мажорные обстоятельства позволяют освободить от обязанности по уплате штрафных санкций по договору (неустойка, штраф, пеня и т. п. ), списать определенные налоговые долги, остановить истечение срока исковой давности, расторгнуть договор, если это предусмотрено, и т. д.

ФОП 3 группы позволили перейти на пониженную ставку налогообложения (2% вместо 5). Также предпрениматели на едином налоге освобождены от уплаты ЕСВ за себя до прекращения или отмены военного положения в Украине и в течение двенадцати месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Кроме того, от уплаты ввозной пошлины освобождены товары, ввозимые физическими лицами-предпринимателями и юридическими лицами независимо от системы налогообложения.

Законом № 7122 установлены основные принципв принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. С 4 марта 2022 года запрещается переводить денежные средства на счета компаний, которые имеют российских бенефициаров, имущество таким компаниям продавать запрещено, отчуждать имущество от украинских компаний с российскими бенефициарами в пользу других лиц также запрещено.

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