Два месяца сражений вместо дней. Почему контроль над Мариуполем станет для Путина «пирровой победой» — Foreign Policy 21 апреля, 12:36 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Улицы разрушенного Россией и осажденного Мариуполя, где все еще остаются украинские защитники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Окончательный захват осажденного Мариуполя может подпитать российскую пропаганду и обеспечить России ряд тактических преимуществ, однако для Владимира Путина эта победа все равно останется «пирровой».

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом идет речь в материале Foreign Policy под названием Что означало бы падение Мариуполя в этой войне.

В подземных укреплениях Азовстали в Мариуполе до сих пор остаются украинские защитники (члены полка Азов, украинские морпехи, пограничники, полицейские) и около 1 тыс. гражданских лиц, включая женщин, детей и младенцев.

Видео дня

21 апреля российские госСМИ показали встречу Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой российский диктатор отдал приказ отменить штурм подземелий Азовстали, но «заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела». Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова на любой формат обмена людей из Мариуполя с Россией. Однако Кремль пока не дает возможности организовать ни одну из предложенных ранее международных гуманитарных инициатив по эвакуации из Мариуполя, предлагая украинским защитникам лишь сдаться — о чем Путин еще раз заявил сегодня.

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НВ предлагает ознакомиться с переводом материала Foreign Policy о том, что в ближайшей перспективе будет означать контроль российских оккупантов над Мариуполем.



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До российского вторжения украинский город Мариуполь был процветающим морским портом и домом для почти полумиллиона человек. Окруженный российскими войсками с начала марта, город стал свидетелем одних из самых ожесточенных боев за весь период [полномасштабной] войны — российские войска взяли его в осаду, почти полностью отрезав от внешнего мира.

После нескольких недель тяжелых бомбардировок, включая атаки на роддом и театр, где нашли убежище сотни мирных жителей, последний очаг украинских сил укрылся на металлургическом заводе Азовсталь — обширном комплексе площадью четыре квадратных мили (около 10 км кв.). Согласно оценкам украинских властей, около 100 000 мирных жителей этого города остаются в ловушке, в то время как Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН, предупредил, что горожане «умирают от голода».

В новой сводке, опубликованной посольством Украины в Вашингтоне во вторник [20 апреля], отмечается, что более 1000 мирных жителей, включая женщин и детей, остаются в подземных помещениях сталелитейного завода, который подвергся сильным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам.

«Именно так выглядит ад на земле, — написал майор Сергей Волына, командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая все еще находится в городе, в открытом письме папе Франциску в понедельник. — У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде».

Украинские войска отклонили серию ультиматумов со стороны России о капитуляции, несмотря на предупреждения Москвы о том, что любые оставшиеся силы «будут уничтожены». Хотя город продержался значительно дольше, чем предполагалось, если он падет, это принесет Москве первую крупную победу в войне.

Вот какое значение она может иметь для хода войны — и попыток сохранить доказательства предполагаемых военных преступлений России, совершенных в городе.

Пропагандистская победа

Всего через семь недель после начала войны Россия уже была вынуждена радикально изменить свои военные цели — после того, как ее первоначальные попытки захватить столицу Украины, Киев, в ходе молниеносной атаки провалились из-за плохого планирования и ожесточенного украинского сопротивления. К нынешнему моменту российские войска захватили контроль лишь над одним крупным украинским городом — это Херсон на южном побережье, где до войны проживало почти 300 000 человек.

Уйдя из Киевской области, Москва сосредоточила свои усилия на востоке Украины, где в последние дни наблюдается резкий рост числа российских ударов, знаменующий начало нового наступления на Донбассе. Российские войска уже захватили значительные участки Луганской области и существенную часть побережья Азовского моря.

Если Мариуполь падет в ближайшие дни, это принесет Москве первую значительную победу в войне, хотя и пиррову. «Мариуполь должен был быть взят в первую же неделю. У них [россиян] были на руках все преимущества — и вот где мы теперь [спустя два месяца в городе остаются украинские силы]», — сказал генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Некоторые западные чиновники убеждены, что Москва может действовать под давлением собственной установки на то, чтобы ей было что показать по итогам войны к 9 мая, когда Россия будет праздновать окончание Второй мировой войны. «Путину нужно как можно скорее взять Мариуполь под свой контроль — до конца месяца, поскольку ему нужен успех до 9 мая», — сказал европейский чиновник на условиях анонимности.

Этот день имеет огромное значение в России, поскольку СССР потерял во Второй мировой 27 миллионов человек. Память о борьбе страны с фашизмом в последние годы была искажена с учетом нынешних политических целей Кремля, который пытается представить войну в Украине как кампанию «денацификации». […] Однако коалиция ультраправых партий набрала лишь около 2% голосов на парламентских выборах 2019 года, в то время как партия во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который является евреем, получила ошеломляющее большинство.

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Однако захват Мариуполя может вдохнуть некоторую жизнь в уже развенчанную тему кремлевской пропаганды. Украинский батальон Азов, который в 2014 году создали добровольцы, тесно связанные с правыми силами, играет неотъемлемую роль в обороне города. «Вероятнее всего, Россия попытается «раскрутить» тему своего контроля над городом, где действует Азов, в рамках [пропаганды] своих усилий по «денацификации», — полагает Дара Массикот, старший научный сотрудник Rand Corporation, эксперт в области российской военной стратегии.

Тактическая победа — но с проблемами

Взятие Мариуполя под полный контроль имело бы серьезные последствия для военных усилий России и ее более широких стратегических целей. По оценкам министерства обороны США, это высвободит примерно 12 батальонных тактических групп (около 8 тыс. или более военнослужащих), однако они могут быть не готовыми к боям. «Если они провели там недели, то я бы не ожидал, что они будут в отличном состоянии, чтобы развернуться и принять участие в новых наступлениях», — говорит Ходжес.

Эти силы могут быть передислоцированы в рамках ожидаемой эскалации боевых действий на Донбассе — хотя в то же время Москве приходиться бороться с низким боевым духом и высоким уровнем истощения своих войск.

Мариуполь также обеспечит Москве стратегический плацдарм на Азовском море, откуда [армия РФ] может пробиваться на север, пытаясь соединиться с российскими войсками, которые движутся со стороны Харькова. «Им нужно справиться с Мариуполем, чтобы отправиться на север», — отмечает Сэмюэл Шарап, старший политолог Rand Corporation. Это также позволило бы Москве соединить два своих основных направления атак: из Крыма и Донбасса.

Незадолго до войны президент России Владимир Путин объявил, что его страна признает «независимость» самопровозглашенных «республик» в Донецке и Луганске, захваченных московскими марионетками в 2014 году. «Признанная» Путиным территория охватывает районы далеко за пределами земель на крайнем востоке Украины, которые удерживают поддерживаемые Россией силы — и распространяется на всю Донецкую и Луганскую области. Сейчас аналитики полагают, что Москва стремится захватить контроль над двумя областями, включая Мариуполь — крупнейший город Донецкой области, который находился под контролем Украины до начала войны в феврале. Захват контроля над всем регионом предоставил бы Москве важный козырь в мирных переговорах — как и повод «раскрутить» в качестве победы хоть что-то, вопреки тому, что РФ пришлось коренным образом отказаться от первоначальных военных амбиций.

Мариуполь также стоит на пути еще одной цели России: это создание так называемого сухопутного моста между Россией и Крымским полуостровом, который Москва незаконно аннексировала в 2014 году. «Мы считаем, что россияне хотят [захватить Мариуполь] по целому ряду причин. Одна из них — обеспечить им свободный сухопутный мост из Донбасса в Крым», — заявил во вторник высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Хотя падение Мариуполя стало бы находкой для российских войск, оно не обязательно сыграет решающую роль в грядущей битве на Донбассе, поскольку аналитики отмечают, что Россия все еще будет испытывать проблемы с тем, чтобы сплотить свои потрепанные, разбитые, а (во многих случаях) — уже и мертвые войска.

Сокрытие свидетельств военных преступлений

Поскольку Мариуполь был в значительной степени отрезан от внешнего мира в течение нескольких недель, получение детальной картины с места событий — уже вызов. Однако неизбирательное применение силы Россией и ее «послужной список» очевидных массовых произвольных казней в Буче и на других оккупированных территориях Украины вызывают опасения по поводу того, какие ужасы произошли в портовом городе. Украинские власти опасаются, что число погибших в Мариуполе уже могло превысить 20 тысяч человек.

Любые усилия по сбору судебно-медицинских доказательств, необходимых для документирования зверств и привлечения виновных к ответственности, скорее всего, будут невозможны под контролем России.

«В идеале должно происходить так: районы, где находят тела, оцепляют до тех пор, пока не будет проведена процедура извлечения и анализа останков», — поясняет Рэйчел Денбер, заместитель директора Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии. По ее словам, далее должны были бы быть привлечены эксперты по баллистике — для оценки типов использованного оружия; направления, откуда оно было запущено, и любых признаков непропорционального применения силы.

«Серьезные опасения вызывает то, что, помимо необходимости извлечения тел для оценки числа жертв среди гражданского населения в результате бомбежек и обстрелов, необходима судебно-медицинская экспертиза тел людей, погибших в результате произвольных казней и других видов насилия [что будет невозможно после захвата Мариуполя Россией]», — добавила Денбер.

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