«Неизвестно, сколько в области». Волонтер сообщила количество людей, погибших в Харькове из-за войны 21 апреля, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Медицинские работники уносят тело мужчины после российского обстрела. Харьков, 19 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Волонтер и советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова в эфире Радио НВ рассказала, сколько граждан погибло в Харькове в результате полномасштабной войны России против Украины по состоянию на утро 21 апреля.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

«По состоянию на утро, в Харькове среди мирного населения погибли 228 человек. <...> Мы не можем знать, сколько людей погибло в Харьковской области. Особенно это касается Барвенкового, Балаклеи, где россияне регулярно наносят удары, и, конечно, это касается Изюма — города, который пытаются уничтожить и сделать второй Мариуполь, к сожалению», — отметила Попова.

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Также волонтер сообщила, что на изюмском направлении продолжаются одни из самых ожесточенных боев:

«Если мы не говорим об ООС и Мариуполе, то изюмское направление является третьим среди наиболее горячих и интенсивных направлений. Они (россияне — ред.) пытаются замкнуть кольцо, отрезать нашу армию, но им это не удастся сделать».

Ранее в нацполиции Харьковской области сообщили, что за первые 55 дней полномасштабного вторжения в результате действий российских войск в Харькове и области погибли не менее 560 гражданских лиц.

С 24 февраля по 16 апреля в Харьковской области россияне убили как минимум 26 детей, 81 ребенок получил ранения и травмы.