Россия вручает медали военным, которые расстреливали мирных украинцев — перехват разговора 21 апреля, 17:30 Цей матеріал також доступний українською Двор богдановской школы, которую российские военные использовали как временный штаб, 11 апреля 2022 года (Фото:Лилия Яппарова / Медуза)

РФ вручает медали российским военным, которые расстреливали гражданских в войне против Украины, сообщили в СБУ со ссылкой на перехваченный телефонный разговор оккупантов.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

В СБУ опубликовали разговор двух родственников-захватчиков, хваставшихся своими «достижениями» на войне против Украины. Они обсуждают, что расстреляли 25 гражданских лиц.



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«Привезли вот медалью наградили, медаль дали. Здесь у нас было двадцать пять гражданских, они уезжали автобусом. Убили», — признается один.

Другой «хвастается» своими планами изнасиловать украинку.

«Я здесь девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она здесь сидит. Привязанная», — говорит оккупант, смеясь.

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«Но захватчикам недолго осталось радостно кичиться своими зверствами. За каждое преступление придется отвечать!» — отмечают в СБУ.

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