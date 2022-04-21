«Выходя из дома, надо чистить телефон». На 27 апреля оккупанты готовят «референдум» в Херсонской области: какой террор здесь уже развернули 21 апреля, 16:57 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Проукраинская акция в Херсоне 3 апреля 2022 года (Фото:Юрий Соболевский / via Facebook)

Спустя два месяца после начала российского вторжения Херсон остается единственным областным центром, который удалось захватить армии РФ. За это время оккупанты развернули там тотальный террор и готовятся провести незаконный "референдум" в Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

НВ собрал главное, что известно на данный момент о подготовке такого псевдореферендума, а также о преступлениях РФ на оккупированных землях Херсонской области и о ситуации в Херсоне.



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Паспортные данные собрали за «гуманитарку»: как в Херсонской области готовят псевдореферендум

По аналогии с противозаконными «плебисцитами» в Крыму, Донецкой и Луганской областях в 2014 году, оккупанты попытаются провести псевдореферендум в Херсонской области 27 апреля (среда). Об этом сообщило оперативное командование Юг, подчеркнув, что дату перенесли (с мая на апрель).

«Пытаясь быстрее „узаконить“ оккупационную власть, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат», — подчеркнули в командовании Юг, одной из зоной ответственности которого является Херсонская область.

В течение последних недель Генштаб ВСУ, украинская разведка и чиновники неоднократно рассказывали о том, как оккупанты готовятся сымитировать проведение референдума на территории региона.

Еще 10 апреля Генштаб ВСУ рассказал, что в Новой Каховке оккупанты задействовали мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков), чтобы провести так называемый «референдум по созданию Херсонской народной республики». Украинская разведка позже уточнила, что речь идет о типографии на улице Горького, 5а в Новой Каховке, а также рассказала о механизме проведения такого «референдума».

«Местные жители уверены — реального голосования проводить не будут, кроме показательных участков, организованных в качестве „картинки“ для российских СМИ. „Голосование“ оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении „гуманитарной помощи“. Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации», — рассказали в ГУР Минобороны Украины 19 апреля.

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, на время проведения «референдума» оккупанты намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь. Она также подтвердила, что в Херсоне оккупанты планируют использовать схему, которую российские власти уже «опробовали» в Луганске и Донецке в 2014 году.

«По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают „бюллетени“ для проведения „референдума“. Очевидно, все протоколы о результатах „голосования“ будут подготовлены заранее и завезены в областной центр», — отметила Денисова.

А советник главы Офиса президента Алексей Арестович 21 апреля назвал главной целью такого псевдореферендума попытку российских сил пополнить ряды армии РФ.

«Впереди у оккупационной армии оборона почти в 1000 км участка от Херсона до Харькова и всего 100 тыс. войска в Украине. Они понимают, что не способны получить эту территорию военным путем. Именно поэтому идет подготовка к проведению т.н. „референдума для будущей Херсонской народной республики“. Это делается для того, чтобы пополнить личный состав боевых подразделений из числа жителей оккупированной территории Херсонской области», — сообщил Арестович.

«Простреленные ноги и пропавшие активисты стали „ нормой“»: масштаб российского террора в Херсонской области

Пока же, даже не дожидаясь сфабрикованного «референдума», российские оккупанты развернули настоящий террор по отношению к жителям Херсона и области. Его главными проявлениями стали:

Силовые разгоны проукраинских митингов

Если в первые дни и недели оккупации жители Херсона и других городов региона массово выходили на проукраинские митинги, то впоследствии российские захватчики сделали все, чтобы таких акций не происходило — в том числе применяя силу к протестующим местным жителям.

Ровно месяц назад, 21 марта в Херсоне были впервые ранены безоружные участники антироссийского митинга: оккупанты открыли по ним огонь и бросили в толпу гранаты. «Мы сегодня все увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, заменяющей их сознание. Рабы, привыкшие упаковывать в автозаки всех… Эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видели свободных людей, — обратился к херсонцам Владимир Зеленский вечером 21 марта, пообещав, что «каждого оккупанта, стрелявшего в мирных херсонцев за сине-желтый цвет, ждет черная полоса».

С тех пор подобные расстрелы стали постоянной угрозой для украинцев, которые осмеливались продемонстрировать несогласие с вторжением РФ и захватом городов Херсонской области. Хотя еще в начале апреля массовые акции против оккупантов проходили и в Херсоне, и в Новой Каховке (видео ниже):

А 10 апреля херсонцы пытались провести митинг у киноконцертного зала Юбилейный, «но туда приехало немало людей из Росгвардии и этот митинг был разогнан», сообщил 11 апреля в эфире Радио НВ журналист из Херсона Вячеслав Гусаков. «Думаю, что сейчас оккупанты уже не будут позволять проводить в Херсоне эти митинги, ситуация будет все сложнее», — добавил он.

«В Херсоне выходя из дома надо чистить телефон, а еще лучше оставить его дома. На митинги ходить уже нельзя, простреленные ноги и пропавшие активисты стали «нормой», — рассказала в Facebook Юлия Бронат, ассистент кафедры Херсонского аграрно-экономического университета и секретарь Совета предпринимателей при мэрии Херсона, которой недавно удалось выехать из города.

При этом оккупанты делают попытки организовывать в Херсонской области «митинги» в поддержку России, однако, как написал 10 апреля первый заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский, разница очевидна. На видео ниже — проукраинская и «оккупационная» акция в Новой Каховке.

Задержания, пытки, убийства мирных жителей и активистов

Все факты насилия по отношению к жителям Херсонской области — часть целенаправленной стратегии оккупантов, о чем свидетельствует статья в британской Times, обнародованная еще в конце марта. Тогда газета сообщала, что Россия решила максимально жестко подавить движение сопротивления в Херсоне и выступления местных жителей — вплоть до того, чтобы «забирать людей из домов посреди ночи». «Даже если нам придется депортировать полгорода — мы к этому готовы», — цитировала Times письмо, предположительно написанное сотрудником ФСБ РФ.

Еще с начала марта, когда российские войска только вошли в Херсон, силы Росгвардии действительно попытались установить в городе административно-полицейский режим и проводить массовые задержания местных жителей (только по состоянию на 9 марта было известно о 400 задержанных гражданах Украины).

Впоследствии такие задержания продолжились и обрели масштабный размах, причем судьба похищенных оккупантами людей порой остается неизвестной. «Кого-то из задержанных отпускали, в частности, жителей Каховки. Судьба некоторых неизвестна, — рассказал Радио НВ херсонский журналист Вячеслав Гусаков. — Неизвестна судьба нескольких представителей органов местного самоуправления. Был похищен городской голова Таврийска Николай Ризак, а также староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк. Говорят, что Маруняка сильно избили. Их судьба пока неизвестна. Также, кажется, 6 [апреля] был похищен известный херсонский предприниматель и волонтер Игорь Кураян, которого, как пишут, тоже сильно избили».

20 апреля стало известно, что в Херсоне застрелили 38-летнего блогера Валерия Кулешова: его машину расстреляли у подъезда. С начала вторжения российских войск в Украину Кулешов вел блог, в котором рассказывал, как живет Херсон, и занимался волонтерством. Имел статус участника АТО.

Кроме того, 13 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что по данным Херсонской областной прокуратуры, в заложниках российских оккупантов находятся как минимум 137 человек, среди них — четверо журналистов. В городе похищают активистов с проукраинской позицией, подтвердила Денисова.

Также, по ее данным, в Херсоне появился аналог донецкой Изоляции — тюрьмы для пыток людей, не согласных с оккупацией.

Попытки принудительной мобилизации жителей Херсонской области в армию РФ

«В Херсонской области российские оккупанты планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной», — сообщил 21 апреля Генштаб ВСУ. Об этом в тот же день сообщил и Алексей Арестович, который предложил жителям оккупированной части Херсонской области три варианта действий: «Сограждане, если вас пытаются взять в российское оккупационное войско, выхода у вас три: Первый — прячьтесь, как ни удивительно это звучит. Второй — покидать территорию, пока это возможно. Третий — если вас призовут, переходите на украинскую сторону с оружием в руках. Вы будете героями для нас, которые смогли сделать свой выбор в сложной обстановке», — сказал советник главы ОП.

Гуманитарная блокада и бытовой террор

Присутствие российских войск сказалось также на ежедневной жизни в Херсоне и других захваченных городах области.

«Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее. Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, которые имеют онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет», — сообщала еще 13 апреля Людмила Денисова.

По ее информации, оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Захватчики забрали оттуда даже лекарства, детское питание и памперсы.

«Орки просто везде. Заходят в офисы, залазят в квартиры. Могут прийти в любой дом и забрать все, что нравится… Большинство машин на дизеле отжали еще в первый день. Поэтому херсонцы спрятали машины и передвигаются по городу на общественном транспорте или пешком, но быстро и только с 8 утра и до обеда, пока безопасно и орков поменьше», — рассказала уехавшая из Херсона Юлия Бронат. Она также добавила, что обычно после 16:00 «город вымирает, а окна квартир и домов завешивают тряпками, чтобы не было видно света, и не пришли незваные гости».

По словам Бронат, в оккупированном россиянами городе сейчас серьезные проблемы с наличием продуктов, а херсонцы «выходят из дома в большинстве случаев, чтобы в километровых очередях добыть самые необходимые продукты по самым бешеным ценам: яйца были по 100 грн. за десяток, сахар — до 120 за кг, а сигареты были и по 150 грн., бензин (из Крыма) — 75 грн. за 1 литр и т.д».

«В магазинах не осталось ничего кроме пустых полок… Лекарств просто нет, нет совсем. Сейчас рынок заполонили крымские продукты и просроченная „гуманитарка“ орков… Но как купить эти продукты если работы тоже нет, и денег нет?» — написала Юлия Бронат

Ее слова подтверждает свежая видеозапись пустых полок из херсонских магазинов, которая появилась в украинских соцсетях 21 апреля.

Блокада эвакуации и выезда жителей с оккупированных территорий региона

21 апреля Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Херсонской области оккупанты поставили цель «полностью прекратить гуманитарную поддержку региона со стороны украинских властей» и начали запрещать выезд с временно занятых ими территорий.

«Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что „зеленых коридоров“ больше не будет», — уточнили украинские военные. Кроме того, жителям Золотой Балки запретили покидать населенный пункт и предупредили, что в случае обстрела позиций оккупантов подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики «приступят к обстрелу населенного пункта».

До этого мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказывал 7 апреля в интервью Радио НВ об отсутствии безопасных зеленых коридоров для выезда жителей города и области. «Безопасные коридоры есть только в сторону АР Крым, аннексированной территории. Все остальные коридоры организовываются в телеграм-группах и каналах, которые создают местные жители», — пояснил он.

Однако вывозить жителей организованно изредка все же удается. 21 апреля глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что с российскими оккупантами был согласован «зеленый коридор» из оккупированных населенных пунктов Херсонской области по вывозу местных жителей на территорию Днепропетровской области. Вывоз людей был запланирован машинами скорой и автобусами, к можно было присоединиться и на личных машинах.

Угроза введения « рублевой зоны»: что говорит об оккупации мэр Херсона

Власти Херсона и области еще с первых дней прихода российских войск отказались сотрудничать с оккупантами.

«Депутаты Херсона никогда не признают попыток создать на территории Херсонской области «народную республику» и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам: «Русский военный корабль иди на…», — написал мэр города Игорь Колыхаев после того, как 12 марта на сессии Херсонского областного совета 44 депутата выступили категорически против любых попыток оккупантов навязать региону так называемую «ХНР».

7 апреля Колыхаев в интервью Радио НВ подтвердил, что он как мэр Херсона «находится в своем кабинете с исполнительной властью, с профильными заместителями».

Однако ввиду грядущего «референдума» градоначальник Херсона 19 апреля призвал президента Украины и других представителей центральной власти детально объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками. «Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснения (рекомендации) по действиям Херсонского горсовета… в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага, введения «рублевой зоны», — обратился к Киеву Колыхаев.

Он добавил, что из-за осады и захвата Херсона оккупантами украинские государственные органы к этому моменту фактически прекратили осуществление своих полномочий.

После того, как это обращение Колыхаева получило резонанс в СМИ, он написал пост в Facebook в котором пояснил, что местным властям во временно оккупированных регионах рекомендовано «до конца исполнять свои функциональные обязанности, а в случае «ощущения угрозы жизни, необходимо изменить свое местонахождение во избежание возможности захвата в плен себя или членов семьи».

Он также предложил херсонцам «обмениваться вакансиями и запросами по трудоустройству», чтобы независимо от действий оккупантов «удалось найти друг друга и получить работу».

«Херсон не сдается. Херсон держит оборону. У Херсона сейчас своя непростая задача и свой фронт: сохранить жизнедеятельность города, объединить и сберечь людей», — резюмировал Колыхаев.

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