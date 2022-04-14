«У Путина истерика». Из-за поврежденного крейсера диктатор может ударить по Крещатику, а Украина в ответ — по Москве — Самусь 14 апреля, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин покидает ракетный крейсер Москва в Сочи. 12 августа 2014 года (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS/File Photo)

У диктатора Владимира Путина произошла истерика из-за поврежденного Украиной крейсера Москва, ведь ни одна система противовоздушной обороны РФ, на которую тратили большие средства, не сработала. Об этом рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

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«У них [комплекс] С-400 должен был сработать, по радиусу [действия] он бы должен сбить украинские ракеты. Почему-то ни одна система ПВО России в Крыму не сработала. Это огромная пощечина. Я читал в телеграме, что у Путина этой ночью была истерика, он разнес какую-то комнату, всех адмиралов-генералов хотел расстрелять. Я бы на его месте тоже нервничал немного, потому что все, что ему втюхивают за миллиарды, оказывается фейком», — отметил в эфире Радио НВ Самусь.

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Флагман Черноморского флота РФ имел символическое значение для Путина, а потому диктатор может решиться на ответ, который будет считать соизмеримым, и ударить по центру Киева, считает военный эксперт:

«Мы имеем дело с неадекватным человеком. Это действительно так. Поэтому он может ответить каким-либо образом, в том числе и использованием тактического ядерного оружия. <...> На самом деле он давно в тупике, давно уже. <...> Может символично ударить по Крещатику. Он может уничтожить что-нибудь символическое для Украины».

В то же время на вопрос ведущего Дмитрия Тузова, может ли Украина ударить по Москве, Самусь ответил:

«Думаю, Силы специальных операций Украины (ССО — ред.) могут что угодно. <...> Я еще до войны говорил: если Путин считает, что он может все это так легко сделать, то ССО — это такой же стратегический инструмент, как любая ракета. И дальность у них иногда бывает даже более дальней, чем у любой ракеты».

13 апреля украинский ракетный противокорабельный комплекс Нептун поразил крейсер Москва — флагман российского Черноморского флота.

После удара украинскими ракетами на крейсере Москва произошел пожар. Экипаж военного судна составляет более 500 человек, он мог быть оснащен 16 крылатыми ракетами.

РФ была вынуждена подтвердить «серьезные повреждения» корабля, хотя российское Минобороны сообщило лишь о том, что в результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас.

В Кремле заявили, что Владимиру Путину доложили о пожаре, но спикер Дмитрий Песков отказался рассказать, как диктатор отреагировал на эту новость.

В ОК Юг сообщили, что крейсер Москва после ракетных ударов перевернулся и начал тонуть.

В то же время в Пентагоне заявили, что крейсер Москва в результате взрыва значительно поврежден, но может курсировать своим ходом.

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