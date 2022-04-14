Удар по крейсеру Москва: в Кремле отказались рассказать, как отреагировал Путин 14 апреля, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Stringer)

В Кремле заявили, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере Москва.

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Впрочем, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался рассказать, как Путин отреагировал на эту новость.

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«Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему», — сказал Песков.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, что именно произошло на корабле: «Это тема министерства обороны».

Накануне глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что украинские ракеты Нептун нанесли крейсеру Москва серьезные повреждения.

«Подтвердили, что ракетный крейсер Москва пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты Нептун нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения», — написал он в Telegram.

Минобороны России подтвердило пожар на крейсере Москва после того, как по нему ударили украинские ракеты Нептун.



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