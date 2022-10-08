Путин хочет заключить новую «большую сделку» России с Западом — спикер президента Турции 8 октября, 12:58 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин хочет заключить новую «большую сделку» с Западом. Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калын, сообщает CNN.

По его словам, кажется неизбежным то, что война России против Украины будет продолжаться «еще некоторое время», а вопрос состоит в том, «сколько будет вреда, причиненного до возобновления переговоров».

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«Насколько мы понимаем, Путин хочет заключить новое крупное соглашение с Западом. Отчасти это, несомненно, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новое соглашение между Россией и западным миром», — сказал Калын.

Спикер Эрдогана пояснил, что, по мнению Кремля, якобы соглашения, заключенные с Западом в конце холодной войны при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, больше не отражают сегодняшнюю Россию.

«Есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность и они хотят заключить новое соглашение», — сказал Калын, добавив, что, как следствие, весь глобальный либеральный порядок ждет «большое испытание».

7 октября Эрдоган провел с Путиным телефонный разговор. Недавно он заявил, что «худший мир в Украине лучше войны». В качестве примера турецкий лидер вспомнил о зерновой инициативе и обмене пленными.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.



После этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.