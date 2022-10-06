Эрдоган считает, что даже самый плохой мир будет лучше, чем война в Украине 6 октября, 23:56 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Umit Bektas / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что самый плохой мир в Украине лучше войны. В качестве примера он упоминает зерновую сделку и обмен пленными.

Об этом сообщает Hurriyet.

«Высоко оценивается посредническая роль нашей страны в российско-украинской войне. С первого дня войны мы приложили огромные усилия, чтобы остановить кровопролитие, предотвратить гибель людей и разрушения», — заявил Эрдоган.

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По его словам, его страна при каждой возможности доводит до сведения их собеседников, что в справедливом мире не будет проигравших.

«Все больше становится понятно, что Турция может оказаться в положении, когда обе страны могут разговаривать с обеими сторонами и доверять друг другу. В ходе наших сегодняшних контактов многие европейские лидеры говорили о действиях Турции», — добавил президент Эрдоган.

Он добавил, что неприемлемые события на местах усложняют их работу, однако Турция и дальше будет продолжать свои усилия, веря в то, что даже самый худший мир лучше войны. Примером для этого он вспоминает открытие зернового коридора и обмен пленными как важный дипломатический успех.

29 августа президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры со страной-агрессором Россией сейчас невозможны.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что переговоры возможны только при условии, что войска РФ покинут оккупированные украинские территории.

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В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.