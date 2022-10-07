Переломный момент близок? За спиной Путина ширится его критика, спорить с ним напрямую осмелился человек из ближайшего окружения — WP 7 октября, 10:28 В Кремле все шире звучат голоса критики в адрес Владимира Путина и его одержимости Украиной, пишет WP (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo)

Человек в ближайшем окружении российского диктатора Владимира Путина в последние недели напрямую выражал ему свое несогласие с его действиями в войне России против Украины, это следует из информации, полученной разведкой США, пишет WP.

По данным журналистов, информация сочтена достаточно важной, поэтому она была включена в ежедневный брифинг президента США Джо Байдена по разведке, а также передана другим официальным лицам США.

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Недовольство, выраженное членом ближайшего окружения Путина, было связано с тем, что он указал на неэффективное управление военной кампанией и на ошибки, допущенными теми, кто ее ведет. А некоторые из опрошенных на этот счет российских источников WP даже заявляют о приближении «переломного момента» для политического будущего Путина.

Издание сообщает, что эта критика — «ярчайшее свидетельство беспорядков в российском руководстве в вопросе войны, в которой Москва потерпела катастрофические провалы, что вынудило Путина отдать приказ о мобилизации».

WP указывает, что не может озвучить личность этого оппонента диктатора, хотя его имя фигурирует в сообщениях разведки США.

Новые разведданные в сочетании с комментариями других российских и западных чиновников, которые журналистам газеты удалось взять на условиях анонимности, подчеркивают разногласия в высшем окружении Путина — где уже давно опасаются сообщать плохие новости диктатору, который считается более изолированным, чем когда-либо за все время его 22-летнего правления, пишет издание.



Авторы материала напоминают, что число тех кого, Путин считает близкими или доверенными лицами — помощниками или советниками — невелико и состоит в основном из его бывших коллег по службе в КГБ, и тех, с кем он познакомился либо работал в 90-е годы в должности заместителя мэра Санкт-Петербурга сразу после распада СССР.

И хотя представители разведки пока не видят признаков того, что Путин уже на грани смещения с должности, безоговорочная лояльность, которой он пользовался долгие годы, теперь может ускользнуть от него.

«С начала оккупации [территорий Украины] мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны некоторых приближенных Путина, — цитирует WP представителя западной разведки. — Наши оценки показывают, что их особенно беспокоят недавние российские потери, ошибочным директивы [Кремля] и обширные просчеты в военной сфере».

Второй высокопоставленный западный чиновник сообщил, что рост внутреннего напряжения в Москве «согласуется с тем, какой оборот [военная] кампания приобрела для россиян, и с атмосферой в Кремле». «Есть много людей, которые убеждены, что все складывается не слишком хорошо или что это неправильный курс действий», — сказал изданию этот источник.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии WP признал, что в рядах руководства РФ существуют разногласия и дебаты — в том числе на фоне решения Путина объявить мобилизацию. Хотя спикер Кремля попытался преуменьшить роль таких противоречий.

«Есть разногласия по поводу таких моментов. Некоторые считают, что мы должны действовать по-другому, — сказал Песков изданию. — Но это все часть обычного рабочего процесса». Отвечая на вопрос о разногласиях в ближайшем окружении Путина, Песков заявил: «Есть рабочие дискуссии: об экономике, о проведении „военной операции“. Есть дискуссии о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак какого-то раскола».

При этом Песков заявил, что сообщение разведки США о том, что некий человек из ближайшего окружения Путина, прямо бросил вызов российскому диктатору, «абсолютно не соответствует действительности».

Однако WP напоминает, что проблемы Путина на поле боя в Украине в последнее время усугубились бессистемной мобилизацией внутри страны.



«Мне кажется, что его положение неустойчиво», — сказал изданию один из российских чиновников о Путине в день объявления мобилизации. «Все эти месяцы мы слышали, что полмира на нашей стороне. Однако ни Моди, ни Си теперь не поддерживают все это», — сказал этот российский источник, подразумевая премьер-министра Индии Нарендру Моди и китайского лидера Си Цзиньпина, которые заметно дистанцировались от развязанной Россией войны и самого Путина во время саммита в Самарканде, Узбекистан.

В другой беседе с WP, уже на этой неделе, этот же российский чиновник заявил, что не слышал о том, что Путину бросил вызов кто-то из его ближайшего окружения. Однако «есть протесты» со стороны глав парламентских комитетов о том, как Путин и военное командование РФ ведут войну, сообщил он — в частности относительно того «почему армия не снабжается должным образом и почему кампания идет не так, как надо».

Высокопоставленные сотрудники спецслужб в Европе заявили WP, что они пока не знакомы с докладами разведки США о новой критике в адрес Путина и им неизвестно о том, чтобы кто-то приближенный к нему осмелился бросить такой прямой вызов.

Тем не менее, некоторые из этих представителей западных спецслужб заявили, что трещины на многих уровнях российской системы становятся все более очевидными. Аргументируя такой вывод, они указали на все более частные вспышки критики и обвинений в адрес российских вооруженных сил, спецслужб и местных властей в РФ.

Один из высокопоставленных представителей европейских спецслужб указал на растущую «критику Путина за его спиной», в том числе внутри Кремля. «Они считают его упрямым и одержимым Украиной — и эту одержимость они вовсе не обязательно разделяют», — сказал WP этот источник.

Другой представитель спецслужб из Европы описал ситуацию так: «Есть козлы отпущения. Есть поиск виноватых. Все это происходит».

А два российских бизнесмена, которые поддерживают контакты с политическими деятелями в РФ подтвердили такие настроения и сказали, что ближайшие недели могут иметь решающее значение для будущего Путина и для того, какие решения он примет относительно войны.

Если российская армия окажется не способна сократить свои потери, начнется внутрення борьба, предположил один из двух этих собеседников WP, представитель российской бизнес-элиты. «Это переломный момент», — полагает он.

В то же время высокопоставленный чиновник одной из стран Балтии призвал не обнадеживаться слишком рано.

«Все заинтересованы в поиске признаков того, что Россия рушится, и действительно можно наблюдать внутреннюю напряженность. Но Россия сейчас переведена на военные рельсы, и она все еще на ходу. Мы не видим ничего, что свидетельствовало бы об обратном» , — отметил этот чиновник.

Отдельно WP напоминает, что неудачи российской армии на фронте в последнее время привели к «редкому всплеску недовольства», а также острой критике министра обороны РФ Сергея Шойгу и высокопоставленных российских генералов. Среди этих голосов были Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин и даже херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, заявивший дословно следующее: «Многие говорят, что министр обороны, который допустил до такого положения дел, мог бы, как офицер, застрелиться. Но, знаете, слово „офицер“ для многих — непонятное слово».