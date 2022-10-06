После слов о переговорах. Данилов посоветовал главе Совфеда РФ Матвиенко «думать о линии защиты в Гааге»

6 октября, 23:57
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Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал слова главы совфеда РФ Валентины Матвиенко о переговорах между Украиной и страной-агрессором.

В четверг, 6 октября, Данилов у себя в Facebook предложил Матвиенко «думать не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной вами Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге».

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«Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются. Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уже очень далеко…», — написал он.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02G9WeuaDpbTKefV6LKZ7AToHC4xKZH3CEnLRALiX2zHTPETY2dKM33zS23gCt9ZRPl

6 октября Валентина Матвиенко во время саммита глав парламентов стран G20 в Индонезии заявила, что страна-агрессор «за диалог» и «неоднократно предлагала переговоры», повторив кремлевскую ложь об «урегулировании внутриукраинского кризиса» и «предложив» «прямо сегодня сесть за стол переговоров».

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Заместительница главы Верховной Рады Елена Кондратюк, возглавляющая украинскую делегацию, в ответ подчеркнула, что никто не будет вести переговоры с военными преступниками, проголосовавшими за аннексию территорий Украины.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В Офисе президента заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.

Армия России в мешке на юге. В Кремле жрут друг друга – Яковина

https://www.youtube.com/embed/UBoeBX3rm5g
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры СНБО Переговоры с Россией Валентина Матвиенко Алексей Данилов Война России против Украины

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