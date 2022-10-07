Эрдоган провел телефонные переговоры с диктатором Путиным 7 октября, 12:27 Реджеп Тайип Эрдоган и диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

В пятницу, 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган обсудил с диктатором состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и Москвы, а также войну РФ против Украины.

Президент Турции заявил о готовности внести вклад в мирное решение в интересах всех сторон.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что «самый плохой мир в Украине лучше войны». В качестве примера он упоминает зерновую сделку и обмен пленными.