Эрдоган провел телефонные переговоры с диктатором Путиным

7 октября, 12:27
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Реджеп Тайип Эрдоган и диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган и диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

В пятницу, 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган обсудил с диктатором состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и Москвы, а также войну РФ против Украины.

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Президент Турции заявил о готовности внести вклад в мирное решение в интересах всех сторон.

Видео дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что «самый плохой мир в Украине лучше войны». В качестве примера он упоминает зерновую сделку и обмен пленными.

https://www.youtube.com/watch?v=Fanw1htX6Vw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины

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