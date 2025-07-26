Мелони сказала, что признание Палестины до ее создания будет «контрпродуктивным»

Комментируя признание Палестины, Мелони заявила, что признание чего-то, что не существует, на бумаге может создать иллюзию решения проблемы (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министерка Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что признание Палестины до ее создания может быть «контрпродуктивным».

«Я очень поддерживаю государство Палестина, но я не поддерживаю его признание до его создания», — сказала Мелони итальянской газете La Repubblica в интервью, опубликованном 25 июля.

Она добавила, что если признать на бумаге что-то, что не было создано, это может создавать впечатление решенной проблемы, но не быть им.

«Я считаю, что признание государства Палестина без существования государства Палестина может фактически быть контрпродуктивным для достижения цели», — добавила итальянская премьер-министерка.

Признание Палестины — что известно

22 мая 2024 года Норвегия, Ирландия и Испания объявили, что признают Палестину независимым государством.

В тот же день в Белом доме заявили, что не поддерживают признание Палестины отдельным государством. Позиция США заключается в том, что Палестинское государство следует создавать путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что будет продвигать общую позицию Евросоюза, которая базируется на решении о двух государствах.

С 1988 года более 140 из 193 стран-членов ООН признали Палестинское государство, среди них лишь некоторые страны ЕС.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция признает Палестину как государство — сославшись на настоятельную необходимость положить конец войне в секторе Газа и смягчить гуманитарный кризис. По словам политика, официально он объявит об этом в сентябре — в рамках заседания Генассамблеи.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал план президента Эммануэля Макрона по признанию Палестины суверенным государством «безрассудным решением», которое «служит пропаганде ХАМАСа и тормозит процесс мира».

Агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп отклонил план президента Франции Эммануэля Макрона по признанию Палестинского государства.

«То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший человек. Мне он нравится, но это заявление не имеет веса», — приводит агентство слова президента США.

