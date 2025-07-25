Госсекретарь США Марко Рубио назвал план президента Эммануэля Макрона по признанию Палестины суверенным государством «безрассудным решением», которое «служит пропаганде ХАМАСа и тормозит процесс мира». По его словам, это — «удар по жертвам 7 октября».

Об этом Рубио написал на своей странице в Х.

Макрон объявил о намерении признать государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявив о стремлении к справедливому миру на Ближнем Востоке.

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху также остро раскритиковал этот шаг, назвав его «ободрением терроризма и угрозой безопасности Израиля».