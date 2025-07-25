США «решительно отклоняют» план Макрона по признанию Палестины — Рубио

25 июля, 06:52
Поделиться:
Марко Рубио (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Марко Рубио (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Госсекретарь США Марко Рубио назвал план президента Эммануэля Макрона по признанию Палестины суверенным государством «безрассудным решением», которое «служит пропаганде ХАМАСа и тормозит процесс мира». По его словам, это — «удар по жертвам 7 октября».

Об этом Рубио написал на своей странице в Х.

Вашингтон резко раскритиковал инициативу Франции по признанию Палестины. Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X назвал план президента Эммануэля Макрона «безрассудным решением», которое «служит пропаганде ХАМАСа и тормозит процесс мира». По его словам, это — «удар по жертвам 7 октября»,

Реклама

Макрон объявил о намерении признать государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявив о стремлении к справедливому миру на Ближнем Востоке.

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху также остро раскритиковал этот шаг, назвав его «ободрением терроризма и угрозой безопасности Израиля».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Палестина ХАМАС Франция Израиль США Эммануэль Макрон Марко Рубио

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies