Давление на Стармера: Великобритании советуют признать Палестину после заявления Макрона — Bloomberg
Стармера призывают ускоренно поддержать статус Палестины (Фото: REUTERS/Изабель Инфантес)
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер испытывает значительное внутреннее и международное давление по признанию Палестины суверенным государством.
Об этом сообщает Bloomberg.
Стармера призывают ускоренно поддержать статус Палестины как независимого государства из-за стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в Газе. Среди тех, кто возмущен замедленной реакцией правительства — министры здравоохранения, юстиции, культуры и северной Ирландии, в частности Уэс Стритинг, Шабана Махмуд и Хилари Бенн.
Президент Франции Эммануэль Макрон в июне обращался к правительству Великобритании с призывом присоединиться к официальному признанию Палестины — решение, которое Франция планирует оформить на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2025 года.
Премьер подчеркнул, что государственность — это неотъемлемое право палестинского народа. Однако он настаивает: сначала должно произойти прекращение огня, которое откроет путь для такого шага, но пока четких сроков не назвал.
Решение Франции уже заставляет других партнеров сотрудничать над общей позицией. Европейские союзники, в частности Испания, Ирландия и Норвегия, уже признали Палестину ранее, а подписание Великобританией могло бы стать ключевым дипломатическим сигналом со стороны G7.