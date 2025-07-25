Об этом сообщает Bloomberg.

Стармера призывают ускоренно поддержать статус Палестины как независимого государства из-за стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в Газе. Среди тех, кто возмущен замедленной реакцией правительства — министры здравоохранения, юстиции, культуры и северной Ирландии, в частности Уэс Стритинг, Шабана Махмуд и Хилари Бенн.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне обращался к правительству Великобритании с призывом присоединиться к официальному признанию Палестины — решение, которое Франция планирует оформить на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2025 года.

Премьер подчеркнул, что государственность — это неотъемлемое право палестинского народа. Однако он настаивает: сначала должно произойти прекращение огня, которое откроет путь для такого шага, но пока четких сроков не назвал.

Решение Франции уже заставляет других партнеров сотрудничать над общей позицией. Европейские союзники, в частности Испания, Ирландия и Норвегия, уже признали Палестину ранее, а подписание Великобританией могло бы стать ключевым дипломатическим сигналом со стороны G7.