Израиль просит помощи США в соглашениях по переселению палестинцев из Газы (Фото: REUTERS/Hatem Khaled)

Директор израильской разведки Давид Барнеа посетил Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить США в необходимости переселить сотни тысяч палестинцев из сектора Газа , сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

Он сообщил спецпредставителю Белого дома Стиву Уиткоффу, что Израиль вел переговоры, в частности, с Эфиопией, Индонезией и Ливией.

Барнеа также призвал США предложить стимулы этим странам и помочь убедить их.

При этом, по данным собеседников издания, Уиткофф не взял на себя никаких обязательств, и не ясно, будут ли США активно влиять на этот вопрос.

Как пишет Axios, решение правительства Израиля выселить большую часть населения Газы является «чрезвычайно противоречивым», в частности, американские и израильские юристы называют его «военным преступлением».

В феврале президент США Дональд Трамп предложил вывезти все два миллиона палестинцев из Газы для «восстановления анклава», но Белый дом «охладел» к этой идее после того, как столкнулся со значительным сопротивлением со стороны арабских стран.

Администрация Трампа считает, что, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет реализовать эту идею, он должен найти страны, которые готовы принять палестинцев. Он поручил Моссаду сделать это.

Кроме того, Израиль разрабатывает план переселения всех жителей анклава в небольшую «гуманитарную зону» вблизи границы с Египтом, однако этот план также вызвал беспокойство в Египте и многих западных странах.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что, в рамках договоренностей с тремя странами, переселение палестинцев будет «добровольным, а не принудительным», и что Израиль обязуется разрешить любому выехавшему палестинцу вернуться в Газу в любое время.

Однако, как сообщает Axios, мысль о том, что такие массовые выезды можно считать «добровольными» при данных обстоятельствах, «вызывает сомнения».

Высокопоставленный израильский чиновник после встречи Трампа и Нетаньяху в Белом доме на прошлой неделе также сообщил журналистам, что Белый дом «проявил заинтересованность» в продвижении идеи «переселения» палестинцев из Газы.

11 февраля Трамп заявил, что палестинцы смогут безопасно жить за пределами сектора Газа. Он подчеркнул, что США не будут покупать территорию, но возьмут на себя ответственность за ее управление.

Президент США также заявил, что палестинцы не имеют альтернативы, кроме как покинуть Газу, а Египет и Иордания должны предоставить им убежище. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал предположение, что предложение Трампа по сектору Газа может означать "этническую чистку".

Ранее Трамп уже предлагал план временного перемещения палестинцев после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении боевых действий.

10 февраля Трамп заявил, что хочет купить сектор Газа, но может позволить другим государствам Ближнего Востока восстановить части разрушенной войной территории.

17 мая NBC News писало, что администрация Трампа работает над планом переселения палестинцев из сектора Газа в Ливию.