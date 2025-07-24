Это может стать поворотным моментом для Палестины

Это первые выборы в ключевой орган Организации освобождения Палестины (ООП) с 2006 года, что вызывает как надежды на демократические реформы, так и скептицизм относительно их эффективности. На фоне глубокого кризиса легитимности палестинских институтов, раскола между Западным берегом и сектором Газа, а также международного давления на Аббаса, эти выборы могут стать поворотным моментом или еще одним символическим шагом, который не решит системных проблем.

Махмуд Аббас, занимающий должности президента ПНА, председателя Исполнительного комитета ООП и лидера партии ФАТХ, руководит палестинскими институтами с 2005 года. Его срок официально завершился в 2009 году, но был продлен без новых выборов, что вызвало критику со стороны ХАМАС и других палестинских групп. Отсутствие демократических выборов с 2006 года, раскол между ФАТХ (Западный берег) и ХАМАС (сектор Газа) после конфликта 2007 года, а также паралич Палестинского законодательного совета ослабили доверие к ПНА. Общественная поддержка Аббаса снижается из-за экономических трудностей, коррупционных скандалов и неспособности решить израильско-палестинский конфликт.

ПНА сталкивается с серьезным финансовым кризисом, вызванным сокращением иностранной помощи, замораживанием Израилем налоговых поступлений и задержками выплат зарплат государственным служащим. В секторе Газа война, начатая после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, привела к гуманитарной катастрофе: по данным на март 2025 года, погибло более 50 тысяч палестинцев, большинство из которых — гражданские, а также разрушена значительная часть инфраструктуры. Эти события усилили давление на Аббаса, в частности со стороны США и ЕС, которые видят реформированную ПНА как ключ к послевоенному урегулированию в Газе.

США и Израиль настаивают на реформировании ПНА как условии для реализации принципа «двух государств». В 2024 году Аббас назначил Мохаммеда Мустафу премьер-министром, а в 2025 году создал должность вице-президента, назначив на нее Хусейна аль-Шейха, которого считают вероятным преемником. Эти шаги воспринимаются как попытка Аббаса подготовить почву для передачи власти, но критикуются как символические, поскольку оба назначенца являются его близкими соратниками. Объявление выборов в ПНС является ответом на призывы к демократизации, но их успех зависит от прозрачности и участия всех палестинских групп, включая ХАМАС, что вызывает споры.

Палестинский Национальный Совет является верховным органом ООП, представляющим палестинцев Западного берега, Газы, Восточного Иерусалима и диаспоры. Он определяет политический курс ООП и избирает Исполнительный комитет, который руководит ПНА. Однако авторитет ПНС снизился из-за ее зависимости от назначений Аббаса, а не демократических выборов. Объявление о выборах, где две трети из 350 членов будут представлять Западный берег и Газу, а одна треть — диаспору, является попыткой восстановить легитимность этого органа.

Предыдущая попытка провести выборы в Палестинский законодательный совет и президентские выборы в 2021 году была отменена Аббасом из-за отказа Израиля разрешить голосование в Восточном Иерусалиме. Это решение вызвало критику ХАМАС, который назвал его «переворотом против национального консенсуса». Вопрос участия жителей Восточного Иерусалима в выборах 2025 года остается открытым, что может повлиять на их легитимность.

Вероятность проведения успешных демократических выборов и реформ, остается довольно низкой. В данном случае под успешностью подразумевается участие всех палестинских фракций, включая ФАТХ и ХАМАС, а также представителей диаспоры и Восточного Иерусалима. По состоянию на данный момент представить готовность Израиля согласовать такой сценарий практически невозможно. Наиболее вероятным выглядит сценарий, когда выборы проходят под контролем ФАТХ, без участия ХАМАС или с ограниченной конкуренцией. Конечно, всегда остается вариант отмены выборов из-за логистических (ограничения Израиля в отношении Восточного Иерусалима) или безопасности (продолжение войны в Газе или военных операций израильтян на оккупированных территориях Западного берега). Вероятность такого сценария остается средней, поскольку трудно прогнозировать развитие событий в условиях большой неопределенности.

