Трамп отверг план Макрона по признанию Палестинского государства на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп отклонил план президента Франции Эммануэля Макрона по признанию Палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2025 года.

Об этом глава Белого дома заявил 25 июля, сообщает агентство Reuters.

«То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший человек. Мне он нравится, но это заявление не имеет веса», — сказал президент США.

По словам Трампа, заявления Макрона по поводу Палестины «не имеют значения».

«Послушайте, он другой человек. Он нормальный. Он вполне командный игрок. Но вот хорошая новость: то, что он говорит, не имеет значения. Это ничего не изменит», — подытожил президент США.

Ранее, 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция признает Палестину как государство — сославшись на настоятельную необходимость положить конец войне в секторе Газа и смягчить гуманитарный кризис. По словам политика, официально он объявить об этом в сентябре — в рамках заседания Генассамблеи.

Признание Палестины — что известно

22 мая 2024 года Норвегия, Ирландия и Испания объявили, что признают Палестину независимым государством.

В тот же день в Белом доме заявили, что не поддерживают признание Палестины отдельным государством. Позиция США заключается в том, что Палестинское государство следует создавать путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что будет продвигать общую позицию Евросоюза, которая базируется на решении о двух государствах.

С 1988 года более 140 из 193 стран-членов ООН признали Палестинское государство, среди них лишь некоторые страны ЕС.