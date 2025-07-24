Объявят на Генассамблее ООН в сентябре. Макрон заявил, что Франция признает Палестинское государство

Как заявил президент Макрон, он намерен торжественно объявить о признании Палестины на заседании в Генассамблее ООН в сентябре 2025 года. (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция признает Палестину как государство — сославшись на настоятельную необходимость положить конец войне в секторе Газа и смягчить гуманитарный кризис.

Об этом глава французского государства написал 24 июля на своей странице в соцсети Х.

«Верный своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией государства Палестина», — написал Макрон.

Как заявил президент Франции, он намерен торжественно объявить о признании Палестины на заседании в Генассамблее ООН в сентябре 2025 года.

«Сегодня срочно необходимо положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению», — заявил Макрон.

Как сообщил президент Франции, «французы хотят мира на Ближнем Востоке».

«Мы, французы, вместе с израильтянами, палестинцами, нашими европейскими и международными партнерами, должны доказать, что это возможно. (…) В свете обязательств, которые президент Палестинской автономии (Махмуд Аббас — ред.) взял на себя передо мной, я написал ему о своей решимости двигаться вперед», — подытожил Макрон.

Как сообщает издание France24, заместитель президента Палестинской автономии Хусейн аль-Шейх приветствовал намерение Франции «признать государство Палестина» и поблагодарил президента Макрона.

«Эта позиция отражает приверженность Франции международному праву и ее поддержку права палестинского народа на самоопределение и создание нашего независимого государства», — сказал он.

Ранее, в апреле 2025 года, президент Макрон заявил, что готов признать независимое Палестинское государство, однако подчеркнул, что оно должно существовать без боевиков ХАМАС.

Признание Палестины — что известно

22 мая 2024 года Норвегия, Ирландия и Испания объявили, что признают Палестину независимым государством.

В тот же день в Белом доме заявили, что не поддерживают признание Палестины отдельным государством. Позиция США заключается в том, что Палестинское государство следует создавать путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что будет продвигать общую позицию Евросоюза, которая базируется на решении о двух государствах.

С 1988 года более 140 из 193 стран-членов ООН признали Палестинское государство, среди них лишь некоторые страны ЕС.