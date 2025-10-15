НАТО не верит в военный ответ России на поставку Украине ракет Tomahawk (Фото: U.S. NAVY)

В НАТО считают, что поставки крылатых ракет Tomahawk Украине не изменят кардинально ход войны, но будут иметь заметный эффект на поле боя.

Об этом на брифинге в штаб-квартире Альянса сообщил представитель руководства НАТО, который общался с журналистами на условиях анонимности, пишет Европейская правда.

При этом чиновник воздержался от комментариев относительно конкретных условий возможной поставки и того, какие именно цели могли бы поражаться этими ракетами.

«В целом они усилят Украину, и они, безусловно, будут иметь влияние, дополнив дальнобойные мощности Украины», — подчеркнул он.

Представитель НАТО отметил успехи Сил обороны Украины в проведении дальнобойных ударов, упомянув в частности применение ударных беспилотников и новой крылатой ракеты, которая эффективно используется для поражения целей на большие расстояния. При этом он не уточнил, о какой именно ракете идет речь. Он добавил, что ракеты Tomahawk повысят потенциал и расширят возможности украинских войск, однако лишь дополнят уже имеющиеся достижения ВСУ.

Кроме этого, представитель НАТО «очень скептически» оценил возможный ответ РФ, несмотря на агрессивные заявления, звучащие из Москвы.

«Относительно ответа на Томагавки, я не думаю, что мы обязательно увидим новое оружие. Я думаю, что ответом будет продолжение риторики, подобной той, которую мы уже видим, иногда безответственной риторики, которая включает бряцание ядерным оружием. Но я не думаю, что есть какой-то конкретный и не предсказуемый нами ответ, который Россия могла бы осуществить», — заявили в НАТО.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября президент США Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

Инфографика: NV

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В Кремле ответили, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».