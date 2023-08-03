«Личный хайп». Экс-глава МИД рассказал, что на самом деле кроется за дипскандалом между Украиной и Польшей 3 августа, 12:07 Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко считает, что причиной проблем в отношениях Польши и Украины стал хайп не самого высокого по рангу польского чиновника (Фото:president.gov.ua)

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV рассказал, что на самом деле кроется за дипломатическим скандалом между Украиной и Польшей.

«Я не думаю, что это что-то кремлевское. Это просто желание некоторых политиков поймать волну и показать свою особую значимость и роль», — отметил Огрызко в эфире Radio NV.

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По словам бывшего министра, оценки, которые публично высказал польский «чиновник высокого, но не самого высокого уровня» из канцелярии президента Польши, — не его уровень и ответственность. Огрызко отметил, что этому чиновнику «такие вещи просто запрещено, по идее, говорить».

«Поэтому я думаю, в этом больше было какого-то личного хайпа, желание где-то что-то сказать такое, чтобы это услышали. И вокруг этого развернулся весь скандал», — сказал он, выразив надежду, что после заявления президента Украины Владимира Зеленского «эта тема будет закрыта».

Посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марцина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польше. Такие действия МИД Украины раскритиковал польский премьер Матеуш Моравецкий.

Пшидач в интервью польским СМИ ранее сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины на протяжении последних месяцев и лет». Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

1 августа посла Украины в Польше также вызвали в МИД страны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «никакие политические мгновения» не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.