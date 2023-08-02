«Россия будет это разыгрывать». Польские политики не должны спекулировать помощью — Огрызко о напряжении между Киевом и Варшавой 2 августа, 15:38 NV Премиум Варшава, Польша (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Между Варшавой и Киевом растет напряжение. «Отношения между странами являются не лучшим. Никто этого не скрывает», — заявили в МИД Польши.

В канцелярии польского президента заявили, что Украина недооценивает роль Варшавы «в последние месяцы и годы». Это заявление похоже на недавнее заявление британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Украине стоило бы быть более благодарной.

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Президент Владимир Зеленский пытался смягчить ситуацию, сказав о том, что Украина чрезвычайно ценит поддержку Польши.

Почему возник конфликт и как его решить, в интервью Radio NV рассказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

— Видите ли вы угрозу к росту этого конфликта? И видите ли вы здесь уши, руки, ноги Кремля? Или эта ситуация происходит уже без участия Кремля?

— Я не думаю, что это что-то кремлевское. Это просто желание некоторых политиков поймать волну и показать свою особую значимость и роль.

Кстати, и заявление Уоллеса, по моему мнению, было ошибочным. Так не надо говорить о стране, которой твой предшественник Тони Блэр давал гарантии безопасности, а потом «умыл» руки. Думаю, что ошибочным было и само заявление британского министра.