После вызова посла. В МИД Польши заявили, что хотят хороших отношений с Украиной

2 августа, 20:02
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Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

В Министерстве иностранных дел Польши на фоне дипломатического конфликта с Украиной заявили, что стремятся к хорошим отношениям со страной-партнером.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Twitter, отношения между странами должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов, а партнерам стоит избегать «слов и действий, которые вредят хорошим отношениям».

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В МИД Польши заявили, что ожидают от Украины «готовности учитывать нашу позицию, в частности, по защите сельского хозяйства». В пресс-службе ведомства заявили, что донесли это до руководителя дипломатического представительства Украины.

Ранее в МИД Польши уточнили, что в ведомство пригласят заместителя посла Украины, поскольку сам посол Василий Зварич сейчас на встрече дипломатов в Киеве.

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Посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польши. Такой шаг раскритиковал польский премьер Матеуш Моравецкий.

Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет». Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

1 августа посла Украины в Польше также вызвали в МИД страны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «никакие политические мгновения» не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша МИД Украины Дипломатический скандал МИД Польши Украина-Польша Дипломатический конфликт

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