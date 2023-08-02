Политические мгновения не испортят отношения Украины и Польши — Зеленский

2 августа, 00:49
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заверил, что никакие политические мгновения не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

«Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом — превыше всего», — заявил глава государства.

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Президент подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит историческую помощь Польши в противостоянии российской агрессии.

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Ранее посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польши.

Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет». Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

1 августа посла Украины в Польше также вызвали в МИД страны.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Владимир Зеленский

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