Политические мгновения не испортят отношения Украины и Польши — Зеленский 2 августа, 00:49 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заверил, что никакие политические мгновения не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

«Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом — превыше всего», — заявил глава государства.

Видео дня

Президент подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит историческую помощь Польши в противостоянии российской агрессии.

Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2023

Ранее посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польши.

Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет». Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

1 августа посла Украины в Польше также вызвали в МИД страны.