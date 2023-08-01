Дипломатический скандал. МИД вызвал посла Польши после заявлений о «неблагодарности Украины» в офисе Дуды 1 августа, 16:22 Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польше.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

По его словам, во время встречи Цихоцкому сообщили, что заявления о якобы неблагодарности народа Украины за помощь Польши «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

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Николенко отметил, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений украинцев и поляков.

Он также убежден, что «украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности».

«Никакие заявления не помешают нам совместно завоевать мир и построить общее европейское будущее», — подчеркнул Николенко.

Ранее Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».

Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. В то же время кремлевский режим отозвал «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор работал с 1 августа 2022 года, несмотря на регулярные провокации и угрозы россиян.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».