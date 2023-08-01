«Это ошибка». Премьер-министр Польши раскритиковал вызов посла в МИД Украины

1 августа, 23:28
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий раскритиковал решение Министерства иностранных дел Украины вызвать польского посла.

Моравецкий напомнил, что посол Польши был единственным дипломатом, который оставался в Киеве после начала полномасштабного вторжения. Он также подчеркнул, что правительство Польши оказало Украине большую помощь.

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«В международной политике, в условиях войны, которая продолжается, и учитывая огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, таких ошибок не должно быть. Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша», — заявил глава правительства.

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Ранее посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польши.

Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет». Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

1 августа посла Украины в Польше также вызвали в МИД страны.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша МИД Украины Матеуш Моравецкий

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