Продолжение дипломатического скандала. МИД Польши вызвал украинского посла 1 августа, 20:13 Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

МИД Польши во вторник, 1 августа, вызвал украинского посла из-за «заявления представителей украинской власти».

Об этом сообщил МИД Польши в Twitter.

«МИД сообщает, что посол Украины в Польше приглашен в резиденцию МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти», — говорится в заявлении.

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Ранее посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польше.

Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет». Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. В то же время кремлевский режим отозвал «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор работал с 1 августа 2022 года, несмотря на регулярные провокации и угрозы россиян.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».