России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко — Подоляк

13 июля, 13:33
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стране-агрессору России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко.

По его словам, следует понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной состоятельности.

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«России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Далее — поглощение РБ и оккупация российскими z-zомби», — написал он в Telegram.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1547158567035232256

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля, но их продлили.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Михаил Подоляк Война России против Украины

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