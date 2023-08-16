Спящие ячейки и «нелегалы». Россия вынуждена прибегать к рискованным методам шпионажа из-за массового разоблачения агентов — The Guardian 16 августа, 21:49 По всему миру в последнее время разоблачают российских агентов (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Страна-агрессор Россия вынуждена прибегать к более рискованным методам шпионажа после разоблачения большого количества своих шпионов в Европе. Об этом пишет The Guardian.

В статье упоминается арест в Великобритании трех болгар, которых подозревают в шпионаже на Россию. Им предъявили обвинения, но суд состоится только в январе, и многое в отношении предполагаемых шпионов остается неясным, отмечает издание.



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«Но ясно одно: с тех пор, как Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Москве пришлось прибегнуть к более рискованным и менее традиционным методам шпионажа, главным образом потому, что так много шпионов, которых она разместила под дипломатическим прикрытием в Европе, были выдворены», — сказано в материале.



The Guardian отмечает, что традиционно ФСБ, Служба внешней разведки (СВР) и ГРУ России размещали своих сотрудников за границей под дипломатическим прикрытием, а также использовали оперативников, которые выдавали себя за российских бизнесменов, туристов и журналистов, но «война все усложнила».



Центр стратегических и международных исследований подсчитал, что за первые три месяца полномасштабной войны из российских посольств выслали более 450 дипломатов, большинство из них — в Европе.

Многие пути, которые ранее использовала страна-агрессор для своих шпионских операций, уже недоступны, пишет издание. После отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании расследователи Bellingcat отследили номера паспортов агентов ГРУ, что позволило идентифицировать многих других российских оперативников. Также гражданам России стало намного сложнее получать визы в Великобританию или Шенгенскую зону.

Как сказано в статье, теперь кремлевский режим активизирует спящие ячейки или передает более активную шпионскую деятельность неофициальным агентам и оперативникам — гражданам третьих стран либо «нелегалам» — тем агентам, которые годами выстраивают свое прикрытие, выдавая себя за граждан третьих стран, и должны выполнять «долгосрочные миссии».

Публично известно, что за последний год минимум семерых предполагаемых «нелегалов» разоблачили в Норвегии, Бразилии, Нидерландах, Словении и Греции. Некоторые из них смогли бежать и, предположительно, вернулись в Россию, некоторые остаются под арестом.

В декабре в Любляне (Словения) разоблачили пару россиян, которые выдавали себя за граждан Аргентины и, как считают местные власти, были кадровыми офицерами СВР. «Мария Мейер» владела художественной галереей и пользовалась этим прикрытием для поездок, в том числе в Великобританию. Пока не известно, занималась ли она в Британии шпионажем и связано ли это с тремя подозреваемыми болгарами.